Квартира для детей продана: жена звезды «Реальных пацанов» борется с бывшим мужем за деньги и алименты

17 сентября 2025, 00:06

Жена Селиванова из «Реальных пацанов» потеряла квартиру из-за бывшего мужа

Фото: iStock/Patrick Schumacher

Супруга звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова лишилась квартиры в подмосковном Видном из-за действий бывшего мужа Сергея Калмыкова.