Квартира для детей продана: жена звезды «Реальных пацанов» борется с бывшим мужем за деньги и алименты
Супруга звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова лишилась квартиры в подмосковном Видном из-за действий бывшего мужа Сергея Калмыкова.
Ипотечную квартиру, которую Александра Селиванова полностью выплатила самостоятельно, изначально оформили на мать Калмыкова. Это позволило ему провести сделку без ведома бывшей супруги. По словам потерпевшей, жилье предназначалось для их общих детей — сына и дочери.
Юрист Александр Трещев в беседе с URA.RU пояснил, что исход дела зависит от юридического статуса квартиры на момент продажи. Если недвижимость была совместно нажитым имуществом, Александра может через суд потребовать признать сделку недействительной или взыскать компенсацию. Для этого потребуется выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности и историю владения.
Девушка также готовится взыскать алименты за последние три года. По закону, при уклонении от выплат можно наложить арест на счета и имущество Калмыкова, запретить ему выезд за границу или инициировать уголовное дело.
Сейчас семья вынуждена снимать жилье. Владимир Селиванов поддерживает супругу и участвует в жизни всех детей, включая общих с Александрой сына Кирилла и ее детей от предыдущего брака.
