Народный артист России получил сотни тысяч угроз после выступлений в зоне операции

17 сентября 2025, 03:41

280 тысяч проклятий: Басков раскрыл масштаб травли за поддержку СВО

Фото: Istock/cookelma

Народный артист России Николай Басков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» заявил, что с начала специальной военной операции на Украине столкнулся с масштабной травлей.





Басков подчеркнул, что угрозы поступали непрерывно в течение первого года после начала СВО.





«Третировали мою мать. Около 280 тысяч проклятий и угроз поступило после того, как мои коллеги и друзья, артисты из Украины, с которыми мы работали, стали выкладывать телефоны артистов, директоров», — пояснил он.

«Мир меняется на наших глазах. Но многие не понимают, что мы находимся на совершенно тонком льду. Слава Богу, низкий поклон нашим воинам, которые дают нам возможность жить мирной жизнью», — добавил Басков.