Особняк в США, потеря зуба и секретный прием в хоккее: что скрывают капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и где он сейчас?
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает стремиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Вдохновляет его на достижения супруга Анастасия Шубская, с которой он построил крепкую семью. 17 сентября хоккеисту исполняется 41 год. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Биография Александра Овечкина: детство и карьераАлександр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье профессиональных спортсменов. Его путь в хоккее начался с раннего возраста, и вскоре он стал известен благодаря своему уникальному стилю игры. Одной из его отличительных черт является умение производить неожиданный щелчок из левого круга вбрасывания — ни одна шайба, выпущенная таким образом, еще не была отражена.
Овечкин начал свою карьеру в НХЛ в 2005 году, подписав контракт с командой «Вашингтон Кэпиталз». С тех пор он многократно становился чемпионом мира, представляя российскую сборную. 5 января 2010 года хоккеист был назначен капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Несмотря на успехи в спорте, Александр не забывал об образовании. В 2008 году он защитил диплом в Российском университете физической культуры, спорта и туризма.
Овечкин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом. Его доходы складываются не только из зарплаты за спортивные достижения, но и из рекламных контрактов. Несмотря на финансовую стабильность, он признается, что с возрастом хочет больше отдыхать и меньше времени проводить на тренировках.
Будущее в хоккееАлександр не планирует завершать карьеру в ближайшее время. В одном из интервью он заявил, что не собирается подписывать новый контракт с «Вашингтоном», а в 2026 году намерен вернуться в московское «Динамо». Интересным фактом является то, что Овечкин ходит без переднего зуба. Спортсмен не планирует вставлять его до завершения карьеры, так как боится потерять его снова.
Личная жизнь Александра ОвечкинаАлександр Овечкин ведет активную жизнь за пределами хоккейной площадки. Он женат на Анастасии Шубской, которая родилась 16 ноября 1993 года в Швейцарии в семье известной актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского. В детстве она проявляла интерес к различным видам спорта, включая гимнастику, теннис, фигурное катание и балет. Девушка поступила на продюсерский факультет ВГИКа.
Впервые они встретились еще в 2008 году на Олимпиаде в Пекине, когда Анастасии было всего 14 лет, а Овечкин приехал на игры в качестве звездного гостя. Серьезный роман между ними завязался гораздо позже — в 2014 году, когда хоккеист увидел повзрослевшую девушку в соцсетях и написал ей.
В августе 2016 года пара официально зарегистрировала брак, а в июле 2017 года они сыграли роскошную свадьбу в Барвихе. Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей.Семья Овечкиных живёт в спокойном пригороде Вашингтона. Хоккеист приобрёл особняк в Маклине за $4 миллиона, оформленный в стиле старинного поместья. В доме есть пять спален, две гостиные, семь ванных комнат, библиотека, кинотеатр и бассейн. Также Овечкин владеет апартаментами в Майами с видом на океан. Летом семья возвращается в Москву и путешествует по Европе, часто проводя отпуск в Турции.
Александр Овечкин сегодняВ сентябре 2026 года нападающий завершил свой летний отпуск в Москве, вернулся в США и приступил к тренировкам на льду в расположении «Вашингтон Кэпиталз». Предстоящий сезон станет для него уже 22-м в составе одной франшизы, что стало возможным благодаря новому однолетнему соглашению на сумму до 9 миллионов долларов с учетом бонусов.
Летом Овечкин впервые в карьере стал свободным агентом, но без колебаний продлил сотрудничество со «столичными», объяснив это желанием завершить карьеру именно в Вашингтоне.