16 сентября 2026, 17:13

Александр Овечкин (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает стремиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Вдохновляет его на достижения супруга Анастасия Шубская, с которой он построил крепкую семью. 17 сентября хоккеисту исполняется 41 год. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Овечкина: детство и карьера Будущее в хоккее Личная жизнь Александра Овечкина Александр Овечкин сегодня

Биография Александра Овечкина: детство и карьера

Александр Овечкин (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Будущее в хоккее

Личная жизнь Александра Овечкина

Александр Овечкин с семьей (Фото: Instagram* @nastyashubskaya)

Александр Овечкин сегодня