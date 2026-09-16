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Роман Товстик подал в суд на бывшую жену Елену после иска Дибровой

Бизнесмен Роман Товстик подал в суд на бывшую жену Елену вслед за Дибровой
Роман Товстик (Фото: Instagram*/roman_tovstik)

Бизнесмен Роман Товстик подал в суд на свою бывшую супругу Елену, последовав примеру Полины Дибровой. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции города Москвы.



Товстик требует удалить публикации, касающиеся их семейного конфликта, а также опровергнуть распространенные сведения. В частности, речь идет об обвинениях в том, что он бросил детей, применял насилие и принуждал жену отказаться от детей и имущества.

Бизнесмен называет эти утверждения ложными и порочащими его репутацию. В случае неисполнения решения суда Роман Товстик просит взыскивать с бывшей жены неустойку в размере пяти тысяч рублей за каждый день просрочки.

Ранее бывшая жена Дмитрия Диброва подала в суд на Елену Товстик. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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