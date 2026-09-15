«Давняя мечта»: МакSим и Дора устроят музыкальную дуэль
МакSим и Дора выступят в шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ 19 сентября
Певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) и Дора (настоящее имя — Дарья Шиханова) выступят в шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ. Как сообщает РЕН ТВ, зрители увидят музыкальное противостояние двух исполнительниц 19 сентября.
За кулисами проекта звёзды рассказали, что думают друг о друге.
«Встреча с МакSим была моей давней мечтой. Её песни — мои самые любимые, я их пела, когда мне было и шесть лет, и 12. МакSим точно повлияла на моё творчество: эти песни про любовь, лиричное, очень нежное настроение — оно всё равно где-то на подкорках сознания у меня отложилось», — высказалась Дарья.Марина призналась, что пока не знакома с соперницей, но теперь у неё появился прекрасный повод это исправить. Выступления королевы поп-музыки и исполнительницы поп-рока оценят Виктор Дробыш, Михаил Шуфутинский, Катя Лель, Клава Кока, Татьяна Куртукова и NЮ.