«Давняя мечта»: МакSим и Дора устроят музыкальную дуэль

15 сентября 2026, 19:48

МакSим и Дора выступят в шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ 19 сентября

Фото: Istock/9parusnikov

Певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) и Дора (настоящее имя — Дарья Шиханова) выступят в шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ. Как сообщает РЕН ТВ, зрители увидят музыкальное противостояние двух исполнительниц 19 сентября.





За кулисами проекта звёзды рассказали, что думают друг о друге.

«Встреча с МакSим была моей давней мечтой. Её песни — мои самые любимые, я их пела, когда мне было и шесть лет, и 12. МакSим точно повлияла на моё творчество: эти песни про любовь, лиричное, очень нежное настроение — оно всё равно где-то на подкорках сознания у меня отложилось», — высказалась Дарья.