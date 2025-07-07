07 июля 2025, 13:39

Пэдди Пимблет (Фото: Instagram* @theufcbaddy)

В мире смешанных единоборств немало ярких личностей, но немногие из них способны так быстро завоевать популярность, как Пэдди Пимблет. Этот английский боец UFC, выступающий в легком весе, стал настоящей интернет-сенсацией. Но кто он такой и что стоит за его стремительным взлетом? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кто такой Пэдди Пимблет Биография бойца UFC Пэдди Пимблета Почему Пэдди Пимблет завирусился в интернете Как Пэдди Пимблет получил прозвище «Плохиш Пэдди» Пэдди Пимблет сейчас

Кто такой Пэдди Пимблет

Пэдди Пимблет (Фото: Instagram* @theufcbaddy)



Биография бойца UFC Пэдди Пимблета

Пэдди Пимблет (Фото: Instagram* @theufcbaddy)



Почему Пэдди Пимблет завирусился в интернете

«Поговорите с кем угодно. Я бы предпочел, чтобы мой друг плакал на моем плече, и мне не пришлось бы идти на его похороны на следующей неделе», — поделился он.

Пэдди Пимблет (Фото: Instagram* @theufcbaddy)



Как Пэдди Пимблет получил прозвище «Плохиш Пэдди»

Пэдди Пимблет сейчас