Яна Рудковская похвасталась успехами Плющенко в турнире по падл-теннису
Яна Рудковская не скрывает своей гордости: ее супруг, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, одержал победу в турнире Bosco-Padel-Cup по падл-теннису. Видео появилось в ВК.
Примечательно, что это произошло после того, как Плющенко сделал пластическую операцию у известного хирурга Тимура Хайдарова. Партнером Плющенко на корте стал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Она также отметила, что год назад они с Плющенко построили площадку для падл-тенниса, где он и тренируется. Победа принесла не только признание, но и солидный денежный приз — 1 миллион рублей.
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