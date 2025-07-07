Жалующийся на бедность Прохор Шаляпин купил вторую квартиру в Москве

07 июля 2025, 11:56

Прохор Шаляпин купил себе вторую квартиру в Москве

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин купил себе вторую квартиру, правда жить в ней звезда соцсетей не собирается. Об этом артист рассказал в беседе с изданием Starhit.





Недавно СМИ писали, что певец приобрёл квартиру для своей мамы за 14 миллионов рублей, после чего перевёз родительницу из родного Волгограда в подмосковные Мытищи. Однако на этом он решил не останавливаться, поняв, что хочет обзавестись второй недвижимостью для себя.



Шаляпин купил квартиру в том же доме и на том же этаже, где проживает сейчас. Правда жить в ней на постоянной основе он не намерен. Вместо этого оборудует там гардеробную и комнату для гостей.





«Объединить их нельзя, так как они не через стенку, а просто на площадке на одном этаже. В одной планирую оборудовать гардероб, гостевую, и гостиную, а в другой оставить, как прежде, личное пространство для сна и отдыха. Я рад, что хотя бы на этаже смог приобрести», – поделился певец.