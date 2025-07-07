«Обожатель женских сердец»: Катя Лель снялась со звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом

Российская певица Катя Лель показала фото с турецким актером Бураком Озчивитом
Катя Лель (Фото: Инстаграм*/katyalelofficial)

Российская певица Катя Лель поделилась совместной фотографией со звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом. Судя по всему, артистка поймала популярного актера на отдыхе в Бодруме.



«Обожатель женских сердец», — подписала она снимок в личном блоге.
Исполнительница хита «Мой мармеладный» не ошиблась — в комментариях под публикацией мгновенно собралось множество страстных поклонниц Озчивита, которые не могли пройти мимо, не оставив сердечек и огоньков.

Катя Лель и Бурак Озчивит (Фото: Инстаграм*/katyalelofficial)

Ранее стало известно, что полиция Ниццы открестилась от поисков бывшего супруга российской певицы Кати Лель. Местные правоохранители убеждены, что таинственное исчезновение мужчины является фейком.

*Запрещен в РФ
Лидия Пономарева

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