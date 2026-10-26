Отказ от Лондона, спасение в «Крокусе», и прозвище «нефартовый»: каким был путь Виктора Гусева до статуса самого узнаваемого комментатора?
Его голос знают даже те, кто не может отличить офсайд от аутсайдера. Спортивный комментатор и телеведущий Первого канала Виктор Гусев 27 октября отмечает свой 71-й день рождения. Он семь раз комментировал финалы чемпионатов мира и стал для миллионов болельщиков не просто голосом за кадром, а символом целой эпохи отечественного футбола. Его карьера — это путь от переводчика в ТАСС до главного спортивного голоса страны, а его жизнь — история о том, как оставаться собой под градом критики и нелепых обвинений. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Виктора ГусеваВиктор Михайлович Гусев родился 27 октября 1955 года в Москве, в семье, где спорт и культура переплелись причудливым образом. Его отец, Михаил Гусев, был учёным, много лет возглавлявшим биологический факультет МГУ, а дед — советским поэтом, автором слов знаменитой советской песни «Полюшко-поле». Сам Виктор по образованию был переводчиком, и его путь в спортивную журналистику оказался довольно ветвистым.
С 1979 года Виктор Михайлович работал редактором-переводчиком в ТАСС. Долгие пять лет он добивался перевода в спортивную редакцию ТАСС, пока судьба не свела его с совершенно неожиданным испытанием — спасательной экспедицией в Антарктиде. Именно там, в условиях полярной ночи, начинающий журналист освещал спасательную операцию судна «Михаил Сомов». Фотографии из экспедиции получили премию «Интерпрессфото».
Вернувшись, он получил предложение, от которого, казалось бы, невозможно отказаться — работу в Лондоне. Но Гусев ответил отказом, потребовав заветное место в спортивной редакции.
«Я с ходу сказал: хочу в спортивную редакцию. Он удивился, посмотрел на меня как на ненормального: "Мы тебя хотели в Лондон послать"», — вспоминал он позже в беседе с журналистами Первого канала.Этот момент стал поворотным. Уже в 1994 году он дебютировал на телевидении с комментарием матча «Спартак» — «Галатасарай», а затем его голос стал неизменным спутником сборной России на протяжении десятилетий.
Сегодня за плечами Виктора Гусева — работа на пятнадцати Олимпиадах, тринадцати чемпионатах мира и Европы. Он трижды становился лауреатом премии ТЭФИ. Гусев был пресс-атташе сборной России на чемпионате мира 2002 года в Японии и Корее, много лет работал спортивным комментатором, участвовал в развитии спортивной прессы в России. Также он известен как переводчик: в частности, он работал с материалами для лидера группы Jethro Tull Иэна Андерсона.
Личная жизнь ГусеваВ отличие от многих коллег по цеху, чья личная жизнь становится достоянием скандальных хроник, Виктор Гусев всегда тщательно оберегал свою семью от посторонних глаз. Он женат уже несколько десятилетий на Ольге Домрачевой, и этот брак, по его собственным признаниям, стал тем фундаментом, который позволил ему выдержать любые профессиональные бури. В семье выросли трое детей — дочери Юлия и Нина, а также сын Михаил, который, как и отец, не равнодушен к футболу, лёгкой атлетике и хоккею.
Интересно, что в роду Гусевых существует давняя традиция называть мальчиков Михаилами и Викторами, идущая ещё от прапрадеда. Сам комментатор признавался, что живёт на улице, названной в честь его деда-поэта, и это ощущение «родства с местом» всегда придавало ему сил.
«Нефартовый»Болельщики, склонные к мистицизму, окрестили Виктора Гусева «нефартовым», обвинив его голос в поражениях сборной России. Однако сам комментатор всегда относился к этому с иронией, граничащей с сарказмом, и приводил убийственную статистику: с 2000 по 2018 год он отработал около ста игр сборной, и в 61% случаев команда либо побеждала, либо играла вничью.
«А в лицо меня так никто ни разу и не назвал — все в интернете. А воспринимаю это сейчас исключительно как свидетельство популярности или, скажем, как ее оборотную сторону.», — говорил он в интервью sport-express.ru, подчёркивая, что эта мистика существовала лишь в головах болельщиков.
Более того, он честно признавался в том, что в нём боролись два человека: болельщик московского «Динамо» и профессиональный комментатор. И иногда, садясь к микрофону, он ловил себя на мысли, что желает гола в ворота любимой команды — исключительно ради интриги и зрелищности.
«И был сам себе противен в такие моменты! Это же ужасно. Но как только покидал комментаторскую кабину — снова становился болельщиком. В этом плане мне было легко — не приходилось наступать на горло собственной песне», — откровенничал Гусев с fcdin.com.Этот уровень профессиональной рефлексии и готовность признавать неудобную правду выгодно отличают его от многих коллег, предпочитающих хранить молчание.
Испытание «Крокусом» и отказ от «одноразового» форматаБольшим потрясением для Гусева стал теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Комментатор оказался в числе зрителей концерта группы «Пикник» вместе с женой. Позже в соцсетях и в эфире Первого канала он рассказывал о том, как услышал автоматные очереди и взрывы, как они с женой побежали в коридор, который оказался забаррикадирован, и как сотрудница концертного зала помогла им спастись. Это признание было не попыткой хайпа, а честным свидетельством человека, оказавшегося на грани жизни и смерти.
Сегодня Гусев продолжает работать на Первом канале, оставаясь верным своему графику и своей бригаде. Он категорически отказался от предложений перейти на другие платформы, включая Okko, объяснив это нежеланием быть «одноразовым комментатором».
«Не вижу себя в роли одноразового комментатора. Тогда нужно, как я говорил, подчинить себя этому графику», — объяснял Гусев в беседе со Sport24.