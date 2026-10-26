26 октября 2026, 17:38

Виктор Гусев (Фото: Instagram* @victormgusev)

Его голос знают даже те, кто не может отличить офсайд от аутсайдера. Спортивный комментатор и телеведущий Первого канала Виктор Гусев 27 октября отмечает свой 71-й день рождения. Он семь раз комментировал финалы чемпионатов мира и стал для миллионов болельщиков не просто голосом за кадром, а символом целой эпохи отечественного футбола. Его карьера — это путь от переводчика в ТАСС до главного спортивного голоса страны, а его жизнь — история о том, как оставаться собой под градом критики и нелепых обвинений. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктора Гусева Личная жизнь Гусева «Нефартовый» Испытание «Крокусом» и отказ от «одноразового» формата



Биография Виктора Гусева

Виктор Гусев (Фото: Instagram* @victormgusev)

«Я с ходу сказал: хочу в спортивную редакцию. Он удивился, посмотрел на меня как на ненормального: "Мы тебя хотели в Лондон послать"», — вспоминал он позже в беседе с журналистами Первого канала.

Личная жизнь Гусева

Виктор Гусев с супругой (Фото: Instagram* @victormgusev)

«Нефартовый»

«А в лицо меня так никто ни разу и не назвал — все в интернете. А воспринимаю это сейчас исключительно как свидетельство популярности или, скажем, как ее оборотную сторону.», — говорил он в интервью sport-express.ru, подчёркивая, что эта мистика существовала лишь в головах болельщиков.

Виктор Гусев (Фото: Instagram* @victormgusev)

«И был сам себе противен в такие моменты! Это же ужасно. Но как только покидал комментаторскую кабину — снова становился болельщиком. В этом плане мне было легко — не приходилось наступать на горло собственной песне», — откровенничал Гусев с fcdin.com.

Испытание «Крокусом» и отказ от «одноразового» формата

Виктор Гусев (Фото: Instagram* @victormgusev)

«Не вижу себя в роли одноразового комментатора. Тогда нужно, как я говорил, подчинить себя этому графику», — объяснял Гусев в беседе со Sport24.