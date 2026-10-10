Трепанация черепа, скандал на Олимпиаде и «рабство» в Риге: как Елена Бережная выжила после ада и воспитала новую звезду?
Олимпийской чемпионке Елене Бережной 11 октября исполняется 49 лет. Эту хрупкую женщину с железным характером страна запомнила по триумфу в Солт-Лейк-Сити. Но за блеском золотой медали скрывается ад, который она прошла: избиения партнера, трепанация черепа и предательство мужа-иностранца. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Елены БережнойЕлена Бережная родилась 11 октября 1977 года в Невинномысске Ставропольского края. Родители привели трехлетнюю Лену в секцию фигурного катания, а уже в 13 лет она переехала в Москву — в спортивный интернат ЦСКА. В столице судьба свела ее с Олегом Шляховым, человеком, который превратил спорт в личный кошмар.
Олег был сильным фигуристом, отличался опытом и качественной техникой. Именно такого партнера Лена и хотела. Сначала все было в порядке, ничего не предвещало беды. Однако с каждым важным соревнованием Шляхов срывался с катушек и позволял себе бить юную Бережную, если та ему чем-то не угодила. Побои стали обыденностью. Перед выходами на лед Бережная наносила мази от синяков и ушибов, пряча следы «работы» партнера. После распада СССР Шляхов настоял на выступлениях за Латвию, и Елена оказалась в Риге — без друзей, без поддержки, полностью в его власти. Он забирал заработанные деньги, запрещал общаться с другими фигуристами, запирал дома.
В 1994 году Тамара Москвина пригласила пару тренироваться в Петербурге. Тамара Николаевна довольно быстро обратила внимание на поведение Шляхова. И пусть Москвина согласилась тренировать перспективную пару фигуристов, для своей спортсменки именитый тренер желала только добра.
«Ты понимаешь, что живешь в рабстве и никаким другим словом это не называется?» — спросила Москвина в очередной беседе с Леной в своем кабинете.Москвина предлагала сменить партнера, но Елена не решалась. Пока не случилось то, что едва не поставило точку на всей ее жизни.
Конек в висок ии долгая реабилитацияВ 1996 году на тренировке во время вращения Шляхов попал лезвием конька прямо в висок Бережной. Удар пробил височную кость. Осколки повредили оболочку мозга и задели речевой центр. Елену срочно доставили в больницу, где ей провели две трепанации черепа.
Фигуристка заново училась говорить, ходить и читать. Врачи вынесли вердикт: фигурное катание для нее закончилось. Но рядом оказался Антон Сихарулидзе. Он окружил Елену заботой, помогал восстанавливаться и буквально вытащил ее обратно на лед. Вскоре между ними вспыхнул роман, который позже перерос в нечто большее — но не в брак, а в крепкую дружбу.
Скандальная Олимпиада и второй комплект золотаВ паре с Сихарулидзе Бережная прошла путь от больничной койки до олимпийского пьедестала. На Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити их дуэт показал безупречный прокат. Судьи отдали победу россиянам, но канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье подали протест.
Скандал разгорелся нешуточный. Французского арбитра, отдавшего голос за россиян, дисквалифицировали. И тогда Международный олимпийский комитет принял беспрецедентное решение: вручить канадцам второй комплект золотых медалей и заставить Бережную с Сихарулидзе выйти на повторное награждение. Такого в истории Олимпиад не было никогда.
Эфедрин, отобранное золото и американский врачЕще один громкий скандал ударил по карьере Бережной в 2000 году. За три дня до чемпионата мира в Ницце выяснилось: допинг-проба фигуристки, взятая после победы на чемпионате Европы в Вене, дала положительный результат на эфедрин. Пару сняли с турнира и лишили европейского золота.
«Мы были в шоке: что за новости? Какой ещё допинг?! Мне вручают результаты анализов, в крови — эфедрин. Стали разбираться, и я вспомнила то средство от простуды, купленное в обычной американской аптеке», — объясняла Бережная.По версии тренера Тамары Москвиной, Елена обратилась к американскому врачу из-за болей в спине, не имея страховки. Тот порекомендовал лекарство, в составе которого оказался запрещенный стимулятор. Дисквалификация продлилась три месяца и не помешала главному триумфу в Солт-Лейк-Сити.
Несчастный в браке британецПосле завершения спортивной карьеры Бережная пыталась устроить личную жизнь. С британским фигуристом Стивеном Казинсом она познакомилась в ледовых турах. Он был женат, но ради Елены развелся. В 2007 году в Уэльсе родился сын Тристан, а в 2009 году — дочь София-Диана. Казалось, сказка сбылась. Но в 2012 году Казинс пришел домой и произнес фразу, которую Бережная запомнила навсегда: «Я несчастен с тобой».
Елена не стала выяснять отношения. Она собрала два чемодана, взяла детей и уехала в Санкт-Петербург. С тех пор Стивен практически исчез из жизни Тристана и Софии-Дианы.
«Не знаю, как сложилась его судьба. Мы пытались как-то летать к нему в Канаду с детьми, потом он не смог приехать на день рождения дочки. Теперь только звонит по праздникам», — цитирует Бережную издание News.ru.Антон Сихарулидзе, узнав о разрыве, не злорадствовал. Наоборот — поддержал Елену и ее детей. Он стал крестным Тристана и называет их отношения с Бережной «родственными».
Ледовый театр, дочь-фигуристка и жизнь без иллюзийСейчас 47-летняя Бережная живет в Санкт-Петербурге. Она руководит Государственным ледовым театром, открыла собственную школу фигурного катания и тренирует детей от четырех до тринадцати лет. В 2016 году она была депутатом Госдумы, но быстро вернулась к любимому делу.
Сын Тристан вырос копией матери — ему 18 лет, он занимается фитнесом и пока ищет себя. Дочь София-Диана пошла по стопам Елены. Она выступает в парном катании с Александром Брегеем под руководством той самой Тамары Москвиной — женщины, которая когда-то спасла Бережную от «рабства».
«Я с самого начала понимала: София маленькая, то есть подходит для парного катания идеально. Ждала, когда она созреет, чтобы выучить все тройные прыжки», — цитирует слова Бережной RT.Она признает: София в ее возрасте катается лучше. И это, пожалуй, лучшая награда для женщины, которая прошла через ад, но сумела не просто выжить, а воспитать новую звезду.