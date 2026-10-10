10 октября 2026, 13:27

Елена Бережная (Фото: Instagram* /@berezhnayaofficial)

Олимпийской чемпионке Елене Бережной 11 октября исполняется 49 лет. Эту хрупкую женщину с железным характером страна запомнила по триумфу в Солт-Лейк-Сити. Но за блеском золотой медали скрывается ад, который она прошла: избиения партнера, трепанация черепа и предательство мужа-иностранца. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Елены Бережной Конек в висок ии долгая реабилитация Скандальная Олимпиада и второй комплект золота Эфедрин, отобранное золото и американский врач Несчастный в браке британец Ледовый театр, дочь-фигуристка и жизнь без иллюзий



Биография Елены Бережной

Елена Бережная (Фото: Instagram* /@berezhnayaofficial)

«Ты понимаешь, что живешь в рабстве и никаким другим словом это не называется?» — спросила Москвина в очередной беседе с Леной в своем кабинете.

Конек в висок ии долгая реабилитация

Скандальная Олимпиада и второй комплект золота

Елена Бережная (Фото: Instagram* /@berezhnayaofficial)

Эфедрин, отобранное золото и американский врач

«Мы были в шоке: что за новости? Какой ещё допинг?! Мне вручают результаты анализов, в крови — эфедрин. Стали разбираться, и я вспомнила то средство от простуды, купленное в обычной американской аптеке», — объясняла Бережная.

Несчастный в браке британец

Елена Бережная (Фото: Instagram* /@berezhnayaofficial)

«Не знаю, как сложилась его судьба. Мы пытались как-то летать к нему в Канаду с детьми, потом он не смог приехать на день рождения дочки. Теперь только звонит по праздникам», — цитирует Бережную издание News.ru.

Ледовый театр, дочь-фигуристка и жизнь без иллюзий

«Я с самого начала понимала: София маленькая, то есть подходит для парного катания идеально. Ждала, когда она созреет, чтобы выучить все тройные прыжки», — цитирует слова Бережной RT.