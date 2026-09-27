27 сентября 2026, 17:30

Фёдор Емельяненко (Фото: Instagram*@ fedoremelianenkoofficial)

Фёдор Емельяненко, известный всему миру как «Последний император», — это не просто имя, а явление в мире смешанных единоборств. Его карьера была усыпана триумфами, но за пределами ринга всё оказалось куда сложнее: скандалы с братом, тайны вокруг дочерей, судебные иски и возвращение к первой любви.Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Федор Емельяненко: становление легенды ММА Деятельность вне клетки: политика и общественная работа Связь Федора Емельяненко с Трампом и Коэном Три брака, пять дочерей и возвращение к первой жене Публичная война с Александром Емельяненко Скандал с младшим братом Иваном Как сейчас живет Федор Емельяненко



Биография Федор Емельяненко: становление легенды ММА

Фёдор Емельяненко (Фото: Instagram*@ fedoremelianenkoofficial)

Деятельность вне клетки: политика и общественная работа

Связь Федора Емельяненко с Трампом и Коэном

Фёдор Емельяненко (Фото: Instagram*@ fedoremelianenkoofficial)

Три брака, пять дочерей и возвращение к первой жене

Публичная война с Александром Емельяненко

Александр, Иван и Федор Емельяненко (фото: Instagram* / alexemelyanenko)

«Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил и обидел».

Скандал с младшим братом Иваном

Как сейчас живет Федор Емельяненко