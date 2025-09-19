Переехал в Австралию, ушел из семьи и не платил няням: Косте Цзю 56 лет. Как сегодня живет боксер и кем стали его сыновья
19 сентября 2025 года свой 56-й день рождения отмечает Костя Цзю — один из самых узнаваемых боксеров в истории и абсолютный чемпион мира в первой полусредней весовой категории. Он прошел путь от мальчика из небольшого города до легенды мирового ринга. Подробнее о карьере боксера и его личной жизни расскажет «Радио 1».
Биография Кости Цзю: детство и первые шаги в боксеКонстантин Цзю родился 19 сентября 1969 года в городе Серов Свердловской области в семье с русско-корейскими корнями. Его отец работал на металлургическом заводе, а мать была медсестрой. В девять лет мальчик впервые оказался в боксерской секции ДЮСШ, куда его привел папа. Первым наставником стал Владимир Черни, который сразу разглядел в юном спортсмене особый талант: скорость, точность и умение просчитывать ходы. Эти качества позволили Цзю завоевать звание чемпиона СССР среди юниоров и выиграть серебро на турнире на Кубе.
Олимпиада и прорыв в любительском боксеВ 1988 году девятнадцатилетний Цзю отправился на Олимпиаду в Сеул, но уступил опытному сопернику из ГДР. Несмотря на это поражение, именно тогда он получил первый бесценный опыт на крупнейшей мировой арене. Уже через год Костя стал чемпионом Европы, а в 1991 году выиграл чемпионат мира в Сиднее. Его выступление произвело такое впечатление на австралийского тренера Джонни Льюиса и промоутера Билла Морди, что они предложили ему перебраться в Австралию и начать профессиональную карьеру.
Позже он получил гражданство этой страны, хотя всегда подчеркивал, что родился в России и чувствует себя русским.
«Я всегда был русским. Но не хочу лукавить ни в коем случае. Австралия очень многое мне дала. Я полюбил Австралию и до сих пор люблю. Она для меня родная. Но есть слово "Родина". Она одна. Это дом, где ты родился. Россия есть Россия, но я также люблю Австралию и австралийский народ. Это классные люди и классная нация», — говорил он.
Начало профессиональной карьерыДебют Цзю в профессиональном боксе состоялся против Даррела Хайлза, которого он победил менее чем за две минуты. Вскоре россиянин одержал громкие победы над бывшими чемпионами мира Хуаном Ла Порте и Ливингстоном Брэмблом. В 1995 году Костя вышел на бой против Джейка Родригеса в Лас-Вегасе и одержал уверенную победу, став чемпионом мира по версии IBF.
За этим последовал 12-раундовый бой с Роджером Мейвезером, который также завершился победой россиянина. Однако успех омрачился конфликтом с промоутером Биллом Морди. Костя уволил его, заменив Владом Уортоном. Оскорбленный Морди подал в суд и выиграл дело, получив компенсацию в несколько миллионов долларов.
В 1997 году произошел первый серьезный удар по его карьере: поражение от Винса Филипса техническим нокаутом. Однако Костя не сдался и продолжил путь к вершине.
Возвращение и абсолютное чемпионствоПосле череды ярких побед над Исмаэлем Чавесом, Кэлвином Гроувом и Рафаэлем Руэласом Цзю вернул себе титул WBC. В 2001 году он стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. В 2004 году боксер занял третье место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Pound for Pound).
Последний бой и завершение карьерыВ 2005 году состоялся бой с британцем Рикки Хаттоном, прозванным The Hitman. Цзю уверял, что находится в великолепной форме, но на деле оказалось, что его выносливость и упорство уже не те. После 11 раундов угол россиянина снял его с боя.
«Мой тренер несколько раз спросил меня, как я себя чувствую и готов ли продолжать бой, но я не мог ответить. Поэтому он принял решение поединок не продолжать», — объяснял Костя.Хаттон предлагал матч-реванш, но Цзю объявил о завершении профессиональной карьеры, сосредоточившись на тренерской и общественной деятельности.
Личная жизнь: два брака и семейные драмыБудущий чемпион мира встретил свою возлюбленную Наталью в Серове. Она работала парикмахером и вскоре стала для спортсмена не только женой, но и надежным тылом. После триумфа на Олимпиаде в Сиднее Костя предложил ей переехать в Австралию, где началась их совместная жизнь. Наталья полностью посвятила себя семье и старалась избавить мужа от бытовых забот. Когда в 1994 году родился их первенец Тимофей, в Австралию переехали родители боксера. Девять лет Наталья жила под одной крышей со свекровью, но, несмотря на трудности, отношения между женщинами остались теплыми.
Позднее появились еще двое детей — сын Никита и дочь Анастасия. Но жизнь семьи подчинялась исключительно графику спортсмена. Все решения принимал Костя, а Наталья часто жертвовала собой и своими интересами ради карьеры мужа. В доме царили строгие правила: если Костя отдыхал, жена с детьми уходили, чтобы не мешать. Позже Наталья признавалась, что сама приучила мужа к такому отношению, никогда не отстаивая свою точку зрения.
Костя пережил несколько кризисов: после поражения Винсу Филипсу и особенно после неудачи в бою с Рикки Хаттоном, которая завершила его карьеру. С поддержкой жены и родителей боксер справлялся с депрессией.
Переезд в Россию и знакомство с Татьяной АверинойПосле завершения карьеры Наталья рассчитывала на спокойную семейную жизнь. Она даже открыла компанию по подготовке тренеров, лицом которой был Костя. Но проект быстро закрылся из-за разногласий. Тем временем Цзю все чаще тосковал по России и с радостью принимал рекламные предложения из Москвы. Именно в российской столице боксер познакомился с Татьяной Авериной.
«Я успокоилась, ведь в Москве ему ничего не грозило, это в боксе он всегда находился в опасности. Любая травма, и все могло закончиться. К сожалению, где-то я просчиталась. Именно в Москве он познакомился с Татьяной», — рассказывала Наташа «СтарХиту».Наталья быстро поняла, что у мужа появилась другая женщина. Об этом говорили и телефонные счета, и изменившееся поведение Кости. Несмотря на это, женщина до последнего пыталась сохранить брак. Она писала Авериной, напоминала мужу о детях, но Цзю не смог отказаться от новых отношений. Даже сын Тимофей советовал матери отпустить отца.
«Я пыталась сохранить наш брак. Думала, что он вернется. Просила Костю больше не встречаться с ней. Так продолжалось несколько лет. Потом я поняла, что с меня хватит. Лучше быть одной, чем с человеком, который тебя не любит. А мы, женщины, должны себя уважать. У Кости не было большого желания сохранить семью. Та сторона оказалась сильнее. Это был мой самый большой нокаут в жизни», — делилась Наталья.В 2013 году супруги официально развелись. Наталья отмечала, что не держит обиды ни на бывшего мужа, ни на его новую избранницу. Костя оставил всю недвижимость жене и продолжал активно участвовать в воспитании детей.
Вторая жена Кости Цзю — Татьяна АверинаПозже Цзю женился во второй раз на Татьяне Авериной. У пары родились сын Александр и дочь Виктория. Сам спортсмен подчеркивал, что жена полюбила его не как знаменитого чемпиона, а как человека. Однако в 2023 году семья оказалась в центре скандала: няни подали иск из-за невыплаты зарплаты, и суд обязал супругов выплатить более 2 млн рублей.
Сыновья Кости Цзю — новые звезды мирового боксаОба сына боксера — Тимофей и Никита — родились в Австралии и выбрали спортивный путь. Они пошли по стопам отца и выступают за Австралию. 29-летний Тим Цзю провел 25 боев и одержал 24 победы. Первое поражение он потерпел в марте 2025 года от американца Себастьяна Фундоры, лишившись титула WBO. А 26-летний Никита завоевал титул WBO Inter-Continental в первом среднем весе, имея на счету 10 побед, восемь из которых — нокаутом.
В 2025 году братья женились с разницей в неделю, а Костя впервые стал дедушкой: у одного из сыновей родилась дочь с необычным именем Кьюриосити.