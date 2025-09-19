19 сентября 2025, 17:02

Костя Цзю (фото: Instagram* / kostyatszyu)

19 сентября 2025 года свой 56-й день рождения отмечает Костя Цзю — один из самых узнаваемых боксеров в истории и абсолютный чемпион мира в первой полусредней весовой категории. Он прошел путь от мальчика из небольшого города до легенды мирового ринга. Подробнее о карьере боксера и его личной жизни расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Кости Цзю: детство и первые шаги в боксе Олимпиада и прорыв в любительском боксе Начало профессиональной карьеры Возвращение и абсолютное чемпионство Последний бой и завершение карьеры Личная жизнь: два брака и семейные драмы Переезд в Россию и знакомство с Татьяной Авериной Вторая жена Кости Цзю — Татьяна Аверина Сыновья Кости Цзю — новые звезды мирового бокса Чем занимается Костя Цзю сегодня

Биография Кости Цзю: детство и первые шаги в боксе

Олимпиада и прорыв в любительском боксе

«Я всегда был русским. Но не хочу лукавить ни в коем случае. Австралия очень многое мне дала. Я полюбил Австралию и до сих пор люблю. Она для меня родная. Но есть слово "Родина". Она одна. Это дом, где ты родился. Россия есть Россия, но я также люблю Австралию и австралийский народ. Это классные люди и классная нация», — говорил он.

Начало профессиональной карьеры

Костя Цзю (фото: Instagram* / kostyatszyu)



Возвращение и абсолютное чемпионство

Последний бой и завершение карьеры

«Мой тренер несколько раз спросил меня, как я себя чувствую и готов ли продолжать бой, но я не мог ответить. Поэтому он принял решение поединок не продолжать», — объяснял Костя.

Личная жизнь: два брака и семейные драмы

Костя Цзю с сыном Тимофеем (фото: Instagram* / kostyatszyu)



Переезд в Россию и знакомство с Татьяной Авериной

«Я успокоилась, ведь в Москве ему ничего не грозило, это в боксе он всегда находился в опасности. Любая травма, и все могло закончиться. К сожалению, где-то я просчиталась. Именно в Москве он познакомился с Татьяной», — рассказывала Наташа «СтарХиту».

«Я пыталась сохранить наш брак. Думала, что он вернется. Просила Костю больше не встречаться с ней. Так продолжалось несколько лет. Потом я поняла, что с меня хватит. Лучше быть одной, чем с человеком, который тебя не любит. А мы, женщины, должны себя уважать. У Кости не было большого желания сохранить семью. Та сторона оказалась сильнее. Это был мой самый большой нокаут в жизни», — делилась Наталья.

Вторая жена Кости Цзю — Татьяна Аверина

Костя Цзю и Татьяна Аверина (фото: Instagram* / kostyatszyu)



Сыновья Кости Цзю — новые звезды мирового бокса

Чем занимается Костя Цзю сегодня