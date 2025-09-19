Достижения.рф

Мама Лерчек раскрыла, в каких условиях блогер живёт под домашним арестом

Эльвира Чекалина рассказала о быте дочери в период следствия
Валерия Чекалина с мамой (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Мама блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, поделилась в соцсетях, как сейчас проходит жизнь её дочери, находящейся под домашним арестом.



По словам Эльвиры, Валерия временно проживает в просторном особняке подруги — дом площадью около 1500 квадратных метров.

Внутри особняка есть всё необходимое для комфортного проживания: большая гостиная с панорамными окнами, бассейн и современный интерьер.

Условия, по словам матери, вполне соответствуют привычному для Валерии образу жизни. Однако дом уже выставлен на продажу, и Валерия помогает хозяйке — поддерживает порядок и участвует в показах потенциальным покупателям.

Есть вероятность, что в скором времени Чекалиной придётся искать новое жильё. На этом фоне мать блогерши устроила распродажу брендовых вещей дочери, предположительно в попытке поправить финансовое положение семьи после возбуждённого уголовного дела.

Софья Метелева

