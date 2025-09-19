Мама Лерчек раскрыла, в каких условиях блогер живёт под домашним арестом
Мама блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, поделилась в соцсетях, как сейчас проходит жизнь её дочери, находящейся под домашним арестом.
По словам Эльвиры, Валерия временно проживает в просторном особняке подруги — дом площадью около 1500 квадратных метров.
Внутри особняка есть всё необходимое для комфортного проживания: большая гостиная с панорамными окнами, бассейн и современный интерьер.
Условия, по словам матери, вполне соответствуют привычному для Валерии образу жизни. Однако дом уже выставлен на продажу, и Валерия помогает хозяйке — поддерживает порядок и участвует в показах потенциальным покупателям.
Есть вероятность, что в скором времени Чекалиной придётся искать новое жильё. На этом фоне мать блогерши устроила распродажу брендовых вещей дочери, предположительно в попытке поправить финансовое положение семьи после возбуждённого уголовного дела.
