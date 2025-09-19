Мама Лерчек раскрыла, в каких условиях блогер живёт под домашним арестом

19 сентября 2025, 15:23

Эльвира Чекалина рассказала о быте дочери в период следствия

Валерия Чекалина с мамой (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Мама блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, поделилась в соцсетях, как сейчас проходит жизнь её дочери, находящейся под домашним арестом.