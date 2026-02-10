Проблемы со здоровьем, операция и переезд во Францию: как строилась карьера бывшей первой ракетки Мира Даниила Медведева
Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Даниил Сергеевич Медведев завершил выступление на турнире серии ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды) уже в первом круге. 9 февраля стало известно, что посеянный под четвертым номером россиянин уступил французу Уго Умберу в трех сетах — 6:7 (4:7), 6:3, 3:6. Матч продолжался 2 часа 23 минуты. 11 февраля Медведеву исполняется 30 лет. О его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Даниила Медведева: детство и образованиеДаниил Медведев родился 11 февраля 1996 года в Москве в семье Сергея Яковлевича и Ольги Васильевны Медведевых. У него две старшие сестры — Юлия и Елена. Родители планировали переезд во Францию еще до рождения сына, однако он появился на свет раньше предполагаемого срока, и семья на несколько лет осталась в столице.
В детстве Медведев занимался плаванием, играл в шахматы, увлекался футболом и гитарой. В теннис его привела мама, которая случайно заметила объявление о наборе в секцию. По словам Ольги Васильевны в интервью «Спорт-Экспресс», у мальчика были проблемы со здоровьем — кардиолог запрещал серьёзные физические нагрузки, поэтому родители изначально не ставили целью сделать из сына профессионального спортсмена.
Будущий теннисист учился в физико-математическом лицее «Вторая школа», два последних класса окончил экстерном. Он поступил сразу в три вуза — МГИМО, Российский университет спорта (РГУФК) и Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ). В итоге завершил обучение в РГУФК и ИСИЭЗ.
Когда стали очевидны его перспективы в теннисе, семья вернулась к идее переезда во Францию, где уже обучалась старшая сестра Елена. В 2014 году родители продали две квартиры в Москве и перебрались во Францию. Там Медведев начал тренироваться под руководством Жан-Рене Лиснара и его ассистента Жиля Сервара, который впоследствии стал его основным наставником.
Начало профессиональной карьерыВо Франции Даниил Медведев начал активно выступать на взрослых турнирах, завоевывая первые титулы в одиночном и парном разрядах. В основной сетке турнира ATP он дебютировал в 2015 году на Кубке Кремля в паре с Асланом Карацевым. В 2016-м выиграл единственный в карьере «челленджер» в словенском Протороже и закончил год на 99-й строчке мирового рейтинга.
Как отмечал сам спортсмен в интервью «Матч ТВ», с 2017 года он значительно усилил тренировочный процесс, уделяя больше внимания концентрации, взаимодействию с тренером и физической подготовке. Летом 2017-го Медведев одержал знаковую победу, выбив с Уимблдона Стэна Вавринку.
Первый титул ATP и рывок в топ-20В 2018 году Даниил Медведев выиграл первый титул ATP — на турнире в Сиднее. Затем последовали победы в Уинстон-Сэйлеме и Токио, где он стал первым теннисистом в истории, прошедшим квалификацию и впоследствии завоевавшим титул. Год он завершил уже на 16-й строчке мирового рейтинга.
Прорывной сезон 2019 года2019-й стал для Медведева годом настоящего взлёта. Сам теннисист связывает успех с многолетней упорной работой. В начале сезона он победил в Софии и дал серьёзный бой Новаку Джоковичу на Australian Open. В апреле в Монте-Карло взял реванш у первой ракетки мира серба.
С лета 2019-го Медведев дошёл до финала шести турниров подряд, выиграл два «Мастерса» — в Цинциннати и Шанхае. Особенно запомнился эпичный финал US Open против Рафаэля Надаля, после которого россиянин завоевал огромную армию поклонников по всему миру, включая футболистов сборной России. По итогам сезона он впервые вошёл в топ-4 мирового рейтинга.
Титулы 2020–2021 годов и первый Большой шлемНачало сезона-2020 оказалось нестабильным, однако в конце года Медведев выиграл «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир ATP. Он одержал 20 побед подряд, 12 из которых — над соперниками из топ-10. Победная серия завершилась поражением от Джоковича в финале Australian Open.
Летом 2021 года россиянин впервые выиграл турнир на траве — на Мальорке. В августе он завоевал четвертый титул серии «Мастерс» — в Торонто.
Первый «Большой шлем» и №1 в миресентября 2021 года Даниил Медведев выиграл свой первый турнир «Большого шлема», победив в финале US Open Новака Джоковича, который на тот момент выиграл три предыдущих мейджора сезона. Медведев стал пятым теннисистом в истории, сумевшим обыграть Джоковича в финале турнира «Большого шлема». В том же году он в составе сборной Европы стал победителем Кубка Лейвера.
Первая ракетка мира и операции2022-й выдался сложным. В январе Медведев во второй раз дошёл до финала Australian Open, где в пяти сетах проиграл Рафаэлю Надалю. В феврале он впервые возглавил мировой рейтинг ATP и стал первой ракеткой мира. Весной теннисист перенес операцию по удалению грыжи и пропустил значительную часть грунтового сезона.
В августе он выиграл турнир в Лос-Кабосе, а в октябре завоевал 15-й титул ATP в Вене, посвятив победу супруге Дарье. Осенью 2022 года Медведев потерял статус первой ракетки мира и с тех пор не возвращался на вершину из-за нестабильных результатов на крупных турнирах.
Титул в РимеПосле раннего вылета с Australian Open-2023 Медведев впервые с 2019 года покинул топ-10 рейтинга. Однако затем провел серию из пяти финалов подряд, выиграв четыре титула, включая «Мастерс» в Майами, и вернулся в топ-5.
В мае 2023 года он впервые выиграл турнир на грунте — «Мастерс» в Риме. Тем самым Медведев вошел в число немногих действующих теннисистов, имеющих титулы на всех трех покрытиях. Летом он впервые дошел до полуфинала Уимблдона.
Олимпиада-2024 и сезон 2025 годаВ 2024 году Медведев заявил о намерении выступить на Олимпийских играх в Париже с соблюдением требований МОК к нейтральному статусу. На Играх он дошел до третьего круга, где уступил Феликсу Оже-Альяссиму.
Осенью 2024 года россиянин стал двукратным победителем Кубка Лейвера в составе сборной Европы, несмотря на поражения в личных матчах. Он также дошел до полуфинала «Мастерса» в Пекине, где уступил Карлосу Алькарасу, и не смог выйти из группы на Итоговом турнире ATP.
В 2025 году сезон складывался неровно. В Марселе Медведев дошел до полуфинала, где проиграл Хамаду Меджедовичу. На турнирах «Большого шлема» он одержал лишь одну победу в матче: вылетел во втором круге Australian Open и проиграл в первых кругах «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open.
Во время матча на US Open против Бенжамена Бонзи Медведев выразил недовольство решением судьи о переигровке подачи. После встречи он признался, что задумался о завершении карьеры, отметив, что US Open мог бы стать символичным местом для этого.
По версии Forbes, в 2025 году Медведев вошел в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира, заработав $14,3 млн, из которых $4,3 млн составили призовые. В конце августа 2025 года Жиль Сервара объявил о прекращении сотрудничества с россиянином.
Титулы конца 2025 года и сезон-2026В сентябре 2025 года Медведев обыграл Александра Зверева и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Пекине, где уступил Лернеру Тьену, отказавшись от продолжения борьбы в третьем сете.
В октябре он выиграл турнир в Алма-Ате, назвав победу продолжением своей «истории из 21 титула в 21 городе». На «Мастерсе» в Париже дошел до четвертьфинала, где уступил Звереву.
Сезон 2026 года Медведев начал с победы на турнире ATP в Брисбене, обыграв в финале Брэндона Накашимy (6:2, 7:6). Титул он посвятил младшей дочери, отметив, что трофей «для нее немного тяжеловат». На Australian Open-2026 россиянин дошел до четвертого круга. Турнир ATP 500 в Роттердаме завершился для него поражением в первом раунде.
Личная жизнь Даниила Медведева12 сентября 2018 года Даниил Медведев женился на Дарье, которая в прошлом также занималась теннисом. 14 октября 2022 года в семье родилась дочь Алиса. В январе 2025 года у супругов появилась вторая дочь — Виктория.
Медведев выступает в одежде французского бренда Lacoste, использует ракетки Tecnifibre и сотрудничает с часовой маркой Bovet. Даниил Медведев остаётся одним из самых узнаваемых и титулованных российских теннисистов современности, продолжая бороться за высокие места в мировом рейтинге ATP.