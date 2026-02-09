«Загнал себя»: Сергею Бурунову потребовалось полчемодана лекарств в Индии

09 февраля 2026, 19:29

Сергей Бурунов объяснил, почему собрал большую аптечку перед съёмками в Индии

Сергей Бурунов (Фото: Telegram @sergeyburunovofficial)

Актёр и телеведущий Сергей Бурунов в интервью РИА Новости поделился деталями съёмок шоу «Тайный миллионер» в Индии. Он рассказал, как готовился к поездке.





Бурунов сообщил, что взял с собой очень много медикаментов. Половину чемодана заняли банки с витаминами и лекарствами.

«Наслушался и начитался, что страна непростая для иммунитета европейского человека», — пояснил он.

«Загнал себя. Хотя отдыхать необходимо», — констатировал актёр.