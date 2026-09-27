«Это политика»: Дмитрий Губерниев отреагировал на решение ФИДЕ по России

27 сентября 2026, 16:30

Комментатор Губерниев: в ФИДЕ не всё так безнадежно, как в биатлоне

Фото: Istock/BrianAJackson

Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Генассамблеи ФИДЕ сохранить отстранение Федерации шахмат России.





В беседе с Metaratings.ru Губерниев заявил, что есть инерционность тех движений, которые до этого предприняла ФИДЕ.

«Думаю, что в ФИДЕ не всё так безнадежно, в отличие от биатлона. Мы не знаем, чем руководствовался президент ФИДЕ, когда предлагал продлить наше отстранение. Это политика. В любом случае обидно, что отстранение продлили, но свет в конце тоннеля есть. В этом эндшпиле мы не должны проиграть», — сказал он.