«Это политика»: Дмитрий Губерниев отреагировал на решение ФИДЕ по России
Комментатор Губерниев: в ФИДЕ не всё так безнадежно, как в биатлоне
Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Генассамблеи ФИДЕ сохранить отстранение Федерации шахмат России.
В беседе с Metaratings.ru Губерниев заявил, что есть инерционность тех движений, которые до этого предприняла ФИДЕ.
«Думаю, что в ФИДЕ не всё так безнадежно, в отличие от биатлона. Мы не знаем, чем руководствовался президент ФИДЕ, когда предлагал продлить наше отстранение. Это политика. В любом случае обидно, что отстранение продлили, но свет в конце тоннеля есть. В этом эндшпиле мы не должны проиграть», — сказал он.Приостановка лишает ФШР права голоса на конгрессах ФИДЕ, участия в командных турнирах под флагом России и выдвижения кандидатов на посты в руководстве организации. Отдельные шахматисты, арбитры и тренеры по-прежнему могут выступать на международных соревнованиях, в том числе под флагом ФИДЕ.