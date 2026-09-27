27 сентября 2026, 16:30

Мария Киселева (Фото: Telegram @maria_kiseleva_official)

Мария Киселева — человек-легенда, чья жизнь напоминает яркий спектакль: путь от девочки, панически боявшейся воды, до трехкратной олимпийской чемпионки, а затем головокружительная карьера на телевидении, где она стала «главной стервой российского эфира». 28 сентября ей исполняется 52 года. За этим глянцевым фасадом успешной карьеры спортсменки скрываются личные драмы, скандалы и сложный выбор. О том, как складывалась жизнь одной из самых узнаваемых и сильных женщин России, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марии Киселевой Телевизионная карьера Марии Киселевой Личная жизнь Киселевой Общественная деятельность и современные вызовы



Биография Марии Киселевой

Телевизионная карьера Марии Киселевой

Мария Киселева (Фото: Telegram @maria_kiseleva_official)

Личная жизнь Киселевой

Мария Киселева (Фото: Telegram @maria_kiseleva_official)

Общественная деятельность и современные вызовы

Мария Киселева (Фото: Telegram @maria_kiseleva_official)

«Горжусь тем, что моя любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества».