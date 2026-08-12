12 августа 2026, 13:08

Арина и Дина Аверины (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

13 августа сестрам Арине и Дине Авериным исполнится по 28 лет. За плечами — десятки титулов, громкий судейский скандал и завершение карьеры в 2024 году. Чем сейчас занимаются главные звезды художественной гимнастики и как сложилась их личная жизнь после ухода из большого спорта — в материале «Радио 1».





Содержание Детство в семье спортсменов Покорение мировых вершин Разочарование и завершение карьеры Личная жизнь: свадьба, слухи и романы Как живут сестры Аверины сейчас

Детство в семье спортсменов

Дина и Арина Аверины с отцом (Фото: Инстаграм*/dinaverina98)

Дина и Арина Аверины с родителями (Фото: Инстаграм*/dinaverina98)

Покорение мировых вершин

Дина и Арина Аверины (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Дина и Арина Аверины (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Разочарование и завершение карьеры

Дина Аверина (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Личная жизнь: свадьба, слухи и романы

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев (Фото: Инстаграм*/dinaverina98)

Дмитрий Алиев (Фото: Инстаграм*/dmitry_aliev)

Как живут сестры Аверины сейчас