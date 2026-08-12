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Слезы в Токио и любовь на льду: как живут самые титулованные гимнастки-близняшки Аверины после ухода из спорта

Арина и Дина Аверины (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

13 августа сестрам Арине и Дине Авериным исполнится по 28 лет. За плечами — десятки титулов, громкий судейский скандал и завершение карьеры в 2024 году. Чем сейчас занимаются главные звезды художественной гимнастики и как сложилась их личная жизнь после ухода из большого спорта — в материале «Радио 1».



Детство в семье спортсменов

Дина и Арина родились 13 августа 1998 года разницей в 20 минут. Родители сестер также были спортсменами: мать занималась гимнастикой, а отец — футболом. Семья жила в провинциальном городе Заволжье Нижегородской области.

Дина и Арина Аверины с отцом (Фото: Инстаграм*/dinaverina98)
В четыре года девочки начали тренироваться под руководством тренера Ларисы Беловой. Уже в школе девочкам удавалось совмещать уроки с занятиями в зале. Позже их перевели на специализированную программу обучения из-за частых соревнований.

Дина и Арина Аверины с родителями (Фото: Инстаграм*/dinaverina98)
Переломный момент наступил в 2011 году, когда на смотре в УТЦ «Новогорск» близняшек заметила тренер Вера Шаталина. Серьезной проблемой был маленький рост — 13-летние сестры были всего 137 сантиметров. Однако благодаря снижению нагрузок и диете за два года ни выросли до 161 см.

В 2014-м Дина выиграла чемпионат Москвы, а Арина в том же году взяла золото на Гран-при в Холоне. С этого момента начался их путь в сборную России.

Покорение мировых вершин

Пик карьеры сестер пришелся на 2017-2021 годы, когда они практически не оставляли шансов соперницам, деля между собой пьедесталы.

В 2017-м Дина стала абсолютной чемпионкой России и завоевала три золота — в многоборье, обруче и булаве. К 37-му чемпионату мира в Баку она подошла в блестящей форме, забрав еще четыре золотые медали. На ЧМ-2021 взяла еще пять золотых и одно серебро, став 18-кратной чемпионкой мира.

Дина и Арина Аверины (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Арина также была лидером сборной. На ЧЕ-2017 она взяла золото в командном зачете и в упражнениях с мячом и булавами. Девушке удалось проявить себя и на ЧМ в Пезаро. А в 2021 году после поездки в Варну она стала двукратной абсолютной чемпионкой Европы.

Сестры-спортсменки также осуществили одну мечту — они вместе отправились на Олимпиаду в Токио. По мнению именитых спортсменов, Дина была фаворитом, и от нее ждали лучшего результата.

Дина и Арина Аверины (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Несмотря на благоприятные прогнозы, девушка завоевала лишь серебро, а Арина вовсе заняла последнее место среди финалистов.

Разочарование и завершение карьеры

Итоги Игр в Токио стали для сестер тяжелейшим ударом. Судьи отдали победу израильтянке Линой Ашрам, несмотря на помарку, тогда как Дина выступила чисто. Российская сторона подавала протесты, но они были отклонены. В интервью Дина не скрывала слез, назвав решение нечестным.

Дина Аверина (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)
После этой истории спортсменки хотели уйти, но наставница Ирина Винер-Усманова уговорила их продолжать. Однако ее словами сестры вдохновлялись недолго: в начале 2024 года они сделали официальное заявление о завершении карьеры. А в феврале впервые за 11 лет чемпионат России прошел без их участия.

Личная жизнь: свадьба, слухи и романы

Долгое время большой спорт оставался главным приоритетом для обеих, но после ухода из него личная жизнь вышла на первый план.

Дина Аверина в феврале 2025 года приняла предложение руки и сердца от фигуриста Дмитрия Соловьева, с которым вместе выступала в проекте «Народный ледниковый период». Свадьба состоялась 7 июля в Москве и получилась звездной — на торжестве присутствовали многие знаменитости, в том числе певица Ольга Бузова и фигурист Илья Авербух. Невеста взяла двойную фамилию, а букет поймала ее сестра. В июне 2026 года пара объявила, что ждет пополнения.

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев (Фото: Инстаграм*/dinaverina98)
Арина Аверина свою личную жизнь долго скрывала. В 2025 году ее заподозрили в романе с актером Артуром Сопельником, но позже он поспешил отметить, что отношения только рабочие, а сам он женатый мужчина. Однако позже артист рассказал прессе, что развелся.

Затем СМИ приписывали девушке роман с фигуристом Дмитрием Алиевым. Сначала пара обменивалась сообщениями, а на свадьбе Дины окончательно перестала скрывать страсть. Однако весной 2026 года спортсмен сообщил, что их чувства угасли.

Дмитрий Алиев (Фото: Инстаграм*/dmitry_aliev)

Как живут сестры Аверины сейчас

После завершения спортивной карьеры Аверины не исчезли из медиапространства. Сестры также продолжают проводить мастер-классы для начинающих спортсменов.

Девушки активно участвуют в телешоу: например, недавно они появились в третьем сезоне реалити «Сокровища императора». Близняшки отправились в огромный китайский город Чунцин с населением более 30 млн человек. Им наряду с другими участниками предстояло перемещаться по мегаполису, выполняя различные задания. На кону стоял приз в один миллион юаней (около 11 млн рублей).

Арина и Дина Аверины (Фото: кадр из шоу "Сокровища императора")
Шоу стартовало в эфире в апреле. В состязание вступили восемь тандемов знаменитостей — родственных и дружеских, а по мере выбывания слабейших в новых выпусках добавлялись свежие пары.

Сами спортсменки в момент выхода проекта на экраны находились уже в Стамбуле, о чем писали в соцсетях. В Турции они оказались в связи с крупным событием в мире художественной гимнастики.
Лидия Пономарева

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