Слезы в Токио и любовь на льду: как живут самые титулованные гимнастки-близняшки Аверины после ухода из спорта
13 августа сестрам Арине и Дине Авериным исполнится по 28 лет. За плечами — десятки титулов, громкий судейский скандал и завершение карьеры в 2024 году. Чем сейчас занимаются главные звезды художественной гимнастики и как сложилась их личная жизнь после ухода из большого спорта — в материале «Радио 1».
Детство в семье спортсменовДина и Арина родились 13 августа 1998 года разницей в 20 минут. Родители сестер также были спортсменами: мать занималась гимнастикой, а отец — футболом. Семья жила в провинциальном городе Заволжье Нижегородской области.
В четыре года девочки начали тренироваться под руководством тренера Ларисы Беловой. Уже в школе девочкам удавалось совмещать уроки с занятиями в зале. Позже их перевели на специализированную программу обучения из-за частых соревнований.
Переломный момент наступил в 2011 году, когда на смотре в УТЦ «Новогорск» близняшек заметила тренер Вера Шаталина. Серьезной проблемой был маленький рост — 13-летние сестры были всего 137 сантиметров. Однако благодаря снижению нагрузок и диете за два года ни выросли до 161 см.
В 2014-м Дина выиграла чемпионат Москвы, а Арина в том же году взяла золото на Гран-при в Холоне. С этого момента начался их путь в сборную России.
Покорение мировых вершинПик карьеры сестер пришелся на 2017-2021 годы, когда они практически не оставляли шансов соперницам, деля между собой пьедесталы.
В 2017-м Дина стала абсолютной чемпионкой России и завоевала три золота — в многоборье, обруче и булаве. К 37-му чемпионату мира в Баку она подошла в блестящей форме, забрав еще четыре золотые медали. На ЧМ-2021 взяла еще пять золотых и одно серебро, став 18-кратной чемпионкой мира.
Арина также была лидером сборной. На ЧЕ-2017 она взяла золото в командном зачете и в упражнениях с мячом и булавами. Девушке удалось проявить себя и на ЧМ в Пезаро. А в 2021 году после поездки в Варну она стала двукратной абсолютной чемпионкой Европы.
Сестры-спортсменки также осуществили одну мечту — они вместе отправились на Олимпиаду в Токио. По мнению именитых спортсменов, Дина была фаворитом, и от нее ждали лучшего результата.
Несмотря на благоприятные прогнозы, девушка завоевала лишь серебро, а Арина вовсе заняла последнее место среди финалистов.
Разочарование и завершение карьерыИтоги Игр в Токио стали для сестер тяжелейшим ударом. Судьи отдали победу израильтянке Линой Ашрам, несмотря на помарку, тогда как Дина выступила чисто. Российская сторона подавала протесты, но они были отклонены. В интервью Дина не скрывала слез, назвав решение нечестным.
После этой истории спортсменки хотели уйти, но наставница Ирина Винер-Усманова уговорила их продолжать. Однако ее словами сестры вдохновлялись недолго: в начале 2024 года они сделали официальное заявление о завершении карьеры. А в феврале впервые за 11 лет чемпионат России прошел без их участия.
Личная жизнь: свадьба, слухи и романыДолгое время большой спорт оставался главным приоритетом для обеих, но после ухода из него личная жизнь вышла на первый план.
Дина Аверина в феврале 2025 года приняла предложение руки и сердца от фигуриста Дмитрия Соловьева, с которым вместе выступала в проекте «Народный ледниковый период». Свадьба состоялась 7 июля в Москве и получилась звездной — на торжестве присутствовали многие знаменитости, в том числе певица Ольга Бузова и фигурист Илья Авербух. Невеста взяла двойную фамилию, а букет поймала ее сестра. В июне 2026 года пара объявила, что ждет пополнения.
Арина Аверина свою личную жизнь долго скрывала. В 2025 году ее заподозрили в романе с актером Артуром Сопельником, но позже он поспешил отметить, что отношения только рабочие, а сам он женатый мужчина. Однако позже артист рассказал прессе, что развелся.
Затем СМИ приписывали девушке роман с фигуристом Дмитрием Алиевым. Сначала пара обменивалась сообщениями, а на свадьбе Дины окончательно перестала скрывать страсть. Однако весной 2026 года спортсмен сообщил, что их чувства угасли.
Как живут сестры Аверины сейчасПосле завершения спортивной карьеры Аверины не исчезли из медиапространства. Сестры также продолжают проводить мастер-классы для начинающих спортсменов.
Девушки активно участвуют в телешоу: например, недавно они появились в третьем сезоне реалити «Сокровища императора». Близняшки отправились в огромный китайский город Чунцин с населением более 30 млн человек. Им наряду с другими участниками предстояло перемещаться по мегаполису, выполняя различные задания. На кону стоял приз в один миллион юаней (около 11 млн рублей).
Шоу стартовало в эфире в апреле. В состязание вступили восемь тандемов знаменитостей — родственных и дружеских, а по мере выбывания слабейших в новых выпусках добавлялись свежие пары.
Сами спортсменки в момент выхода проекта на экраны находились уже в Стамбуле, о чем писали в соцсетях. В Турции они оказались в связи с крупным событием в мире художественной гимнастики.