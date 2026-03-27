Тайный роман и предательство после ухода от Тутберидзе: куда исчезла Анна Щербакова и почему теперь она главная звезда шоу Плющенко
Анну Щербакову по праву называют одной из главных звёзд фигурного катания нашего времени. Её важное достижение — олимпийское «золото» Пекина-2022, которое она завоевала в 17 лет. В послужном списке фигуристки победа на чемпионате мира 2021 года, два титула чемпионки Европы и три — чемпионки России. К 2025 году спортсменка не выходит на лёд в рамках турниров, но регулярно радует публику в ледовых шоу и других проектах — это знаменует новый виток в профессиональной биографии. Как складывался её путь и чем обернулась новая глава в жизни одной из самых ярких звёзд современного льда, расскажет «Радио 1».
Как строился путь к славеАнна Щербакова родилась в Москве 28 марта 2004 года. На лед она впервые вышла в три с половиной года — примером стала старшая сестра, тоже увлекшаяся фигурным катанием. Работа в группе Этери Тутберидзе дала мощный толчок: уже в 2019-м Анна выиграла юниорский чемпионат России. Настоящий прорыв случился в сезоне 2019-2020, когда на этапе Гран-при она первой среди женщин включила в одну программу два четверных прыжка — лутц и флип.
Вершиной её спортивной биографии стала Олимпиада в Пекине, где она опередила Александру Трусову и японку Каори Сакамото. Её прокат, соединивший техническую сложность и артистизм, принёс 255,95 балла, это итоговый результат по сумме двух дней соревнований.
Короткая программа — 80,20 балла (второе место после Камилы Валиевой) и произвольная программа — 175,75 балла (лучший результат среди всех участниц). В сумме эти две оценки и дали 255,95 балла, с которыми Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Однако сразу после этого триумфа карьера Щербаковой в большом спорте неожиданно для многих поклонников завершилась.
Почему Анна Щербакова ушла из соревнованийОдна из причин травмы и здоровье. После Олимпиады Анне сделали операцию на колене: проблема оказалась хронической, а восстановление затянулось. Скорее всего, она просто решила не рисковать и не возвращаться к изматывающим тренировкам. Фигурное катание на таком уровне, с четверными прыжками, даёт колоссальную нагрузку на организм, и травмы здесь, увы, обычное дело.
Но дело не только в физическом состоянии. Не меньше сказалось и психологическое давление. В 17 лет стать олимпийской чемпионкой — это, конечно, невероятное достижение, но и ответственность после такого колоссальная. В России фигурное катание давно уже больше чем спорт, это целое явление, и от звёзд ждут побед снова и снова. Возможно, Анна просто почувствовала: ей уже нечего доказывать.
А ещё после Олимпиады перед ней открылись совершенно другие возможности — ледовые шоу, медиа, учёба. Это оказалось менее стрессовым и при этом ничуть не менее интересным. К тому же в сборную она не попала. В сезоне 2022–2023 её не было в составе национальной команды — скорее всего, из‑за травмы и восстановления, но, вероятно, и сама она к тому моменту уже нацелилась на другие проекты.
Добавило масла в огонь и отстранение российских фигуристов от международных стартов. Официально о завершении карьеры Анна не объявляла, но её долгое отсутствие на соревнованиях и активная жизнь в других сферах говорят сами за себя — она просто открыла новую главу.
Куда ушла олимпийская чемпионкаЩербакова много катается в коммерческих шоу — там нет турнирного напряжения, зато можно получать удовольствие. В 2025‑м её анонсировали в Fantasy on Ice, где она выходила на лёд вместе со Стефаном Ламбьелем и Кэйдзи Танакой. А 10 июня 2025 года, несмотря на дождь, провела уличную тренировку с болельщиками — народ был в восторге.
Кроме того, фигуристка всё чаще появляется в шоу Евгения Плющенко, и там у неё уже главные роли. Кстати, к тому моменту спортсменка уже ушла от Этери Тутберидзе. В фанатских кругах поговаривают, что Плющенко в итоге переманил к себе чуть ли не весь легендарный «золотой» состав Тутберидзе — то самое трио Трусова–Щербакова–Косторная, которое блистало в конце 2019‑го. Но сейчас каждая из них живёт своей жизнью.
Лёд — не единственное место, где сейчас можно встретить Анну. Она давно уже стала настоящей медийной персоной: появляется на ТВ, даёт интервью, снимается для журналов. В 2023 году они с Алиной Загитовой украсили обложку российской версии The Voice.
Щебакова работала на Первом канале во время чемпионата России по фигурному катанию. 28 марта 2025 года отметила 21‑летие и выложила забавное видео, а 4 мая побывала на гендер‑пати Алёны Косторной. 10 мая того же года она получила приглашение на встречу с лидером Китая по случаю Дня Победы — это лишний раз подтвердило, что её воспринимают как публичного человека.
А ещё Анна всерьёз взялась за учёбу. В 2024 году она поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, моло девушкадёжи и туризма. Видимо, хочет не только спортом жить, но и получить фундаментальное образование — пригодится в будущем.
Одной учёбой, конечно, дело не ограничивается. Понятно, что при такой популярности без внимания брендов не обойтись. Как олимпийская чемпионка, она интересна компаниям — сотрудничает со спортивными и модными марками. Участвует и в благотворительных проектах, но без лишнего шума.
Личное, слухи и возвращение на лёдАнна держится близко с семьёй и друзьями, в том числе с коллегами по льду, например с Алиной Загитовой. В интервью она не раз говорила, как благодарна родителям за поддержку. Ещё она очень любит животных. Разумеется, не обошлось и без пересудов о личной жизни.
Слухи — привычная часть истории любой публичной фигуры, и Анна Щербакова не исключение. На портале Super.ru вышла заметка: олимпийская чемпионка будто бы уже больше года встречается с футболистом «Нижнего Новгорода» Максимом Шнапцевым.
В подтверждение приложили их совместное селфи — правда, доступ к снимку, что неудивительно, был только у самих героев. Анна отреагировала быстро: никаких серьёзных отношений с футболистом у неё не было, а молодой человек, по её словам, просто решил поднять себе рейтинг за чужой счёт.
Поддерживать такое поведение, конечно, не хочется. Но с другой стороны, подобные жёлтые истории — обратная сторона популярности. А популярность сама по себе штука неплохая, особенно если учесть, что последние месяцы Щербакова практически не появлялась на публике — ни на льду, ни за его пределами.
В марте фигуристке сделали операцию на голеностопе, и восстановление пошло совсем не так, как планировалось. Проблема затянулась: она пропустила и шоу Тутберидзе, и, скорее всего, спектакли Татьяны Навки. А чем реже ты на виду, тем быстрее о тебе забывают — так устроено медийное поле.
Впрочем, есть чувство, что Анне — пока что последней нашей олимпийской чемпионке в женском одиночном катании — забвение не грозит. К тому же в запасе всегда остаётся вариант с тренерством.
«После завершения карьеры я стала проводить больше времени вне катка, но по-настоящему уютно чувствую себя только на льду», — не раз признавалась Анна Щербакова.А там её, без сомнения, всегда будут ждать — возможно, даже в той же группе Этери Тутберидзе.