Трагичный роман с женатым, роковая травма и жизнь без детей: почему «вторая мама» полусотни фигуристов Тарасова так и не родила своих?
Татьяна Тарасова — та, кого знает каждый, кто хоть немного интересуется фигурным катанием. Она взрастила больше десятка олимпийских чемпионов, а всего благодаря ей в истории отечественного спорта появилось полсотни выдающихся фигуристов. Но воспитывать собственных детей ей так и не довелось. Почему легендарный тренер так и не познала радость материнства и кого она винит в этом, расскажет «Радио 1».
Девочка с «мужским характером»: как Анатолий Тарасов воспитывал дочерейЗнаменитый хоккеист и тренер Анатолий Тарасов мечтал о сыне, но в семье одна за другой родились две дочери. Отец воспитывал их, как мальчиков: учил играть в футбол и хоккей, заставлял ежедневно делать зарядку и следил за физическим развитием. Он искренне верил, что такой подход делает детей здоровыми и счастливыми.
Мать, Нина Григорьевна, полностью поддерживала мужа. Она сама беззаветно любила спорт и всю жизнь заботилась о спортсменах — сначала о супруге, а после его смерти — о семьях дочерей.
Татьяна уже в пять лет уверенно стояла на коньках, а спустя два года отец привёл её в секцию фигурного катания. Девочка получала огромное удовольствие от исполнения новых элементов и возможности блистать на льду. Повзрослев, она вместе с партнёром Георгием Проскуриным завоевывала призовые места на соревнованиях.
Травма, которая навсегда изменила жизньУ пары было большое будущее, но всё перечеркнуло неудачное падение Тарасовой в 1966 году. На IV зимней Универсиаде в итальянском Сестриере они стали чемпионами. Во время традиционного круга почёта 19-летняя Татьяна неожиданно споткнулась, зацепившись за дорожку. Сильная боль в плече вынудила девушку обратиться к врачам.
Диагноз оказался неутешительным: серьёзный вывих, при котором любые нагрузки противопоказаны. О карьере спортсменки пришлось забыть — вылечить плечо до конца так и не удалось. Так Татьяна Тарасова выбрала путь тренера.
Алексей Самойлов: когда работа важнее семьиФигурное катание всегда занимало первое место в жизни Тарасовой. На личную жизнь времени почти не оставалось. Спортсменка выходила замуж трижды, но о первых двух мужьях предпочитает не вспоминать, поэтому известно о них совсем немного.
С братом актрисы Татьяны Самойловой, известной по фильму «Летят журавли», — Алексеем Самойловым — Тарасова познакомилась на вечеринке у друзей. Молодые люди сразу приглянулись друг другу, и между ними вспыхнула любовь. Татьяна часто смотрела спектакли «Современника» с участием Алексея, а он поддерживал её на соревнованиях и тренировках.
Вскоре они поженились, но брак продлился всего два года. Как позже объяснял Самойлов, скандалов не было. По его словам, Тарасова уделяла мало времени семьи, целиком погрузившись в работу. После развода они сохранили хорошие отношения и остались друзьями.
Василий Хоменков: чувства из юности и страшная трагедияС Василием Хоменковым спортсменка была знакома с юности. Они встречались, когда ей было 16 лет, но тогда отношения не сложились, и они расстались. Каждый пошёл своей дорогой: Тарасова занималась фигурным катанием, Хоменков — лёгкой атлетикой.
Через некоторое время после расставания с Самойловым Тарасова вновь встретила бывшего возлюбленного. Старые чувства нахлынули с новой силой. Тогда Василий был не свободен — его жена находилась в положении. Но это не помешало ему, поддавшись порыву, уйти к Татьяне.
Позднее Хоменков все же встретил бывшую жену из роддома — они стали родителями двойняшек. Алименты мужчина платил исправно, но в семью так и не вернулся.
Тарасова и Хоменков прожили вместе шесть лет. Однако со временем чувства со стороны Татьяны угасали, и они решили разойтись. Тренер избегает тем о том, что произошло потом, — история обросла слухами.
Как рассказывала бывшая жена Хоменкова, теннисистка Марина Чувырина, однажды после очередного скандала с Тарасовой он закрылся в ванной и покончил с собой. Эта новость как гром среди ясного неба обрушилась на фигуристку, и она долга не могла прийти в себя.
Владимир Крайнев: 30 лет в счастливом бракеИстория любви Татьяны Тарасовой и пианиста Владимира Крайнева окутана романтическими знаками. Тренер признавалась, что встречу с ним ей предсказала гадалка: мол, счастье принесет человек творческой профессии, который будет ниже ее ростом.
В тот же день Татьяна в гостях познакомилась с Владимиром Крайневым. Они не сводили друг с друга глаз, а потом никак не могли расстаться. Новый знакомый повез Татьяну домой, и по дороге они увидели яркую двойную радугу, восприняв ее как добрый знак. Чуть больше недели спустя они сыграли свадьбу.
Это была настоящая любовь с первого взгляда — и на всю жизнь. Правда, совсем без семейных неурядиц не обходилось — спортсменка всегда отличалась взрывным характером. Влюбленные, бывало, ссорились и мирились, но их счастье в браке оставалось неизменным и длилось больше трех десятков лет — до самой смерти пианиста.
«Мне было некогда»: почему у Тарасовой нет детейТарасова так и не обзавелась детьми ни в одном браке. Она признавалась, что все чаще жалеет об этом. По словам женщины, она могла бы сделать третьего мужа еще счастливее, подарив ему ребенка. Но, как пояснила сама спортсменка в одном из интервью, ей «было некогда», так как она «была увлечена работой».
По-особенному Тарасова относится к своему ученику, олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину. На вопрос о том, хотела бы она такого сына, тренер ответила, что была бы рада любому ребенку. Больше всего она мечтала о девочке, которую бы наряжала в красивые платья.
Для многих своих учеников Татьяна Анатольевна стала настоящей «второй мамой». Именно она помогла им покорить вершину и раскрыть талант. Поэтому одиночество тренеру не грозит: ее по-прежнему окружают благодарные воспитанники и поклонники.