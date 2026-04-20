Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова покинула больницу после реанимации

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписалась из больницы. Об этом РИА Новости сообщил источник.



Ранее стало известно, что 79-летняя Тарасова оказалась в реанимации. В Федерации фигурного катания на коньках РФ рассказали, что у знаменитого тренера врачи обнаружили сильную простуду.

Состояние Тарасовой вызывало у медиков опасения, однако специалисты предприняли все необходимые меры. На текущий момент угрозы здоровью бывшей фигуристки нет. Собеседник агентства уточнил, что Татьяна Анатольевна уже направляется домой. Она чувствует себя удовлетворительно и продолжит восстановление в домашних условиях.

Ольга Щелокова

