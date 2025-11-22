Татьяна Тарасова высказалась о состоянии своего здоровья

22 ноября 2025, 12:02

Татьяна Тарасова сообщила об отсутствии серьёзных проблем со здоровьем

Татьяна Тарасова (Фото: ВКонтакте @ta_tarasova)

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не имеет серьёзных проблем со здоровьем. Её слова приводит Sport24.





На вопрос о самочувствии 78-летняя Тарасова, которая является мастером спорта международного класса по фигурному катанию на коньках, ответила весьма ёмко.

«Просто нога болит. Но глобально ничего серьёзного нет. У нас в стране очень хорошие врачи, так что всё нормально», — заявила она.