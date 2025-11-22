Татьяна Тарасова высказалась о состоянии своего здоровья
Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не имеет серьёзных проблем со здоровьем. Её слова приводит Sport24.
На вопрос о самочувствии 78-летняя Тарасова, которая является мастером спорта международного класса по фигурному катанию на коньках, ответила весьма ёмко.
«Просто нога болит. Но глобально ничего серьёзного нет. У нас в стране очень хорошие врачи, так что всё нормально», — заявила она.Известно, что в конце октября 2024 года спортсменка вызывала скорую помощь, но отказалась от госпитализации.
Тарасова завершила спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году. Через год она начала работать тренером. К 2004 году её ученики завоевали в сумме 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских наград в трёх дисциплинах из четырёх возможных.