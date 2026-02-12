12 февраля 2026, 12:52

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова воспитала несколько поколений чемпионов, став лучшим наставником в этом виде спорта. Отдавая всю себя работе, она так и не познала радость материнства, стала причиной смерти второго мужа, а позже похоронила и третьего. Подробности карьеры и личной жизни легендарной личности приводит «Радио 1».





Детство и юность Татьяны Тарасовой

«Это не экзекуция. Папа же опережал время. И понимал, что я способная. Видел, как бегаю, прыгаю, какие у меня ноги быстрые — не то что сейчас. И я делала то, что он считал. Конечно, какой ребенок будет сначала делать это с удовольствием?» — поясняла Тарасова в интервью «Спорт-Экспресс».

Травма Тарасовой положила начало тренерской карьере

«Эта травма — привычный вывих плеча — она распространилась на два сустава. Это трагедия в парном катании — о поддержках можно было просто забыть. Но я очень не хотела подводить тренера и партнёра. И ещё какое-то время работала буквально из последних сил. А рука всё время предательски вылетала из плечевого сустава. Хотелось даже (совершить самоубийство – прим. ред.). Но только, думаю, некрасиво. Мама расстроится», — делилась Тарасова.

«Я тяжело переживала, лет же мало. И время было такое: нет особого выбора — куда идти, что делать. И папа заставил меня принять решение, которое я сама не принимала, — я же хотела идти в ГИТИС, а он сказал: «У нас артистов не будет. Завтра пойдешь на свой каток, наберешь детей и будешь работать. Надеюсь, что плохим тренером ты не станешь. Все». В общем, он меня послал туда, где я была счастлива всю жизнь», — призналась Татьяна Анатольевна.

Самые успешные воспитанники Татьяны Тарасовой

Отчаянное желание построить женское счастье

«Когда я была на сносях, на седьмом месяце беременности, Вася меня бросил и ушел к Тарасовой. С ней он был знаком с юности, лет с 16. Таня, по-моему, даже от Хоменкова беременела, но ее тренер Елена Чайковская не разрешила никаких детей и свадеб. Тарасова избавилась от ребенка, рассталась с Василием и ненадолго вышла замуж за актера Алексея Самойлова. А после развода с ним снова где-то повстречала уже женатого на мне Хоменкова, и у них опять вспыхнули чувства», — рассказывала Чувырина.

«На тот момент их чета практически развалилась. Тарасова прямо говорила Хоменкову: «Ты мне больше не нужен, уходи». Звонила его маме и требовала: «Заберите его!» И однажды Вася поехал ставить точку и отвозить Тане ключи от квартиры. Они поссорились. Она хлопнула дверью и ушла. А потом спохватилась, что забыла забрать те самые ключи, и вернулась. Вошла, но Василия нигде не увидела. Поняла, что дверь в ванную закрыта изнутри, взломала и нашла его повешенным. Никого не позвала на помощь, закрыла квартиру и уехала к своей маме. Медики пришли к выводу, что, если бы его сразу сняли и оказали помощь, он мог бы жить. По-моему, даже следствие велось по поводу того, что Тарасова ему не помогла», — привела подробности страшного случая Чувырина.

«Мы поехали гадать. И бабушка в беленьком платочке сказала мне: «Смотри, дай ручку. Ты скоро встретишь человека. Выходи замуж за него сразу. Не смотри, что он ниже тебя ростом». Мы поехали от этой бабушки, и вскоре я встретила Вову. Он повез меня в аэропорт. И уже через неделю мы сыграли свадьбу. Мне хватило недели понять, что это мой человек», — вспоминала Тарасова.

Не познала радость материнства

«Что жалеть о том, чего нет. У меня много забот, помогаю людям, которые встретились на пути. Люблю внуков сестры Гали, все время на катке с детьми. Так получилось», — говорила она в программе «Судьба человека».

Как живет Татьяна Тарасова сейчас