Увела женатого из семьи и свела в могилу мужа: какие тайны скрывает Татьяна Тарасова и почему она хотела покончить с собой?
Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова воспитала несколько поколений чемпионов, став лучшим наставником в этом виде спорта. Отдавая всю себя работе, она так и не познала радость материнства, стала причиной смерти второго мужа, а позже похоронила и третьего. Подробности карьеры и личной жизни легендарной личности приводит «Радио 1».
Детство и юность Татьяны Тарасовой
Татьяна родилась в Москве 13 февраля 1947 в семье, тесно связанной со спортом. Отец был хоккейным тренером, а мать – учителем физкультуры. Также у Тарасовой была старшая сестра.
Примечательно, что отец мечтал о сыне и сильно разочаровался появлением второй дочери, но тратил много времени на ее воспитание. Когда девочке было четыре года, отец научил ее плавать, в пять лет поставил на коньки, а в шесть она уже сама ездила на тренировки и ежедневно делала зарядку и бегала во дворе в любую погоду.
«Это не экзекуция. Папа же опережал время. И понимал, что я способная. Видел, как бегаю, прыгаю, какие у меня ноги быстрые — не то что сейчас. И я делала то, что он считал. Конечно, какой ребенок будет сначала делать это с удовольствием?» — поясняла Тарасова в интервью «Спорт-Экспресс».
Некоторые считают, что папа, страшно мечтавший о сыне, воспитывал дочь как мальчика, кто-то полагает, что она просто унаследовала характер отца. Тем не менее отношения в семье были хорошими, а Татьяна не обижена на родителей.
Травма Тарасовой положила начало тренерской карьере
Тарасова выступала в паре с Георгием Проскуриным. Союз был очень перспективным, в итоге молодая пара побеждает на Универсиаде, но тут в дело вмешался несчастный случай, который и положил начало тренерской карьере Тарасовой, поставив крест на спортивной.
Выполняя круг почета, Тарасова запнулась о ковровую дорожку, упала и повредила руку и вывихнула плечо. С тех пор она больше не могла выполнять сложные поддержки и в 19 лет стала профнепригодной. Тогда девушка сильно переживала и восприняла случившееся как настоящую трагедию.
«Эта травма — привычный вывих плеча — она распространилась на два сустава. Это трагедия в парном катании — о поддержках можно было просто забыть. Но я очень не хотела подводить тренера и партнёра. И ещё какое-то время работала буквально из последних сил. А рука всё время предательски вылетала из плечевого сустава. Хотелось даже (совершить самоубийство – прим. ред.). Но только, думаю, некрасиво. Мама расстроится», — делилась Тарасова.
На протяжении двух лет врачи пытались восстановить руку спортсменки, но все тщетно. Тогда отец посоветовал ей заняться тренерской деятельностью.
«Я тяжело переживала, лет же мало. И время было такое: нет особого выбора — куда идти, что делать. И папа заставил меня принять решение, которое я сама не принимала, — я же хотела идти в ГИТИС, а он сказал: «У нас артистов не будет. Завтра пойдешь на свой каток, наберешь детей и будешь работать. Надеюсь, что плохим тренером ты не станешь. Все». В общем, он меня послал туда, где я была счастлива всю жизнь», — призналась Татьяна Анатольевна.
Спортсменка внесла свои коррективы в совет отца и решила тренировать не детей, а взрослых. По началу отец был недоволен и перспектив в этом не увидел.
Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)
Самые успешные воспитанники Татьяны Тарасовой
Так, одними из первых подопечных Тарасовой стали Ирина Моисеева и Андрей Миненков. Под ее руководством пара в 1975 году выиграла чемпионат мира. На тот момент тренеру было 28 лет. За 10 лет совместной работы подопечные Тарасовой получили титулы чемпионов мира, стали двукратными чемпионами Европы, а также обладателями серебра и бронзы Олимпиад 1976 и 1980 годов.
В 1970-х к Тарасова начала тренировать Ирину Роднину и Александра Зайцева. Спортсмены под руководством Татьяны Тарасовой дважды завоевали олимпийское золото — в 1976 и 1980 годах.
А Алексей Ягудин в 1998 году специально отправился отправился в США, чтобы тренироваться у Тарасовой. Она провела там 10 лет, где тренировала Илью Кулика, ставшего олимпийским чемпионом в 1998 году, Оксану Грищук и Евгения Платова, завоевавших золото Олимпиады в Нагано. Тарасова также тренировала зарубежных спортсменов: Сашу Коэн (серебро Олимпиады-2006), Сидзуку Аракаву, Мао Асаду, Эвана Лайсачека и других.
Она признавалась, что не имела любимчиков среди своих подопечных. По ее словам, она заставляла их тренироваться до умопомрачения. Так, методика Тарасовой сделала ее одним из самых лучших тренеров в истории фигурного катания.
Отчаянное желание построить женское счастье
Тарасова, которая отдавала всю себя тренерской карьере, отчаянно пыталась построить своё женское счастье. Так, в театре «Современник» она знакомится с актером Алексеем Самойловым, сыном народного артиста СССР Евгения Самойлова. Отношения между молодыми закрутились, и вскоре они поженились. Брак продлился два года. Позже Самойлов признался, что главной статью супруги было фигурное катание, а не он. Из-за постоянных разъездов Татьяны они почти не виделись и вскоре развелись, но сохранили дружеские отношения.
Вторым мужем Татьяны Тарасовой стал легкоатлет Василий Хоменков, который ради нее бросил беременную двойней жену, а впоследствии покончил с собой. Сама Тарасова говорить публично о нем не любит, а вот его первая жена, теннисистка Марина Чувырина, охотно делилась подробностями отношений тренера и легкоатлета.
«Когда я была на сносях, на седьмом месяце беременности, Вася меня бросил и ушел к Тарасовой. С ней он был знаком с юности, лет с 16. Таня, по-моему, даже от Хоменкова беременела, но ее тренер Елена Чайковская не разрешила никаких детей и свадеб. Тарасова избавилась от ребенка, рассталась с Василием и ненадолго вышла замуж за актера Алексея Самойлова. А после развода с ним снова где-то повстречала уже женатого на мне Хоменкова, и у них опять вспыхнули чувства», — рассказывала Чувырина.
Позже она родила сына и дочь, но отец в воспитании детей участия не принимал, а все свое время посвящал любимой Тарасовой. В итоге брак счастья не принес. Между супругами постоянно происходили ссоры из-за работы Татьяны. Через шесть лет Василий совершил суицид в квартире Тарасовой.
«На тот момент их чета практически развалилась. Тарасова прямо говорила Хоменкову: «Ты мне больше не нужен, уходи». Звонила его маме и требовала: «Заберите его!» И однажды Вася поехал ставить точку и отвозить Тане ключи от квартиры. Они поссорились. Она хлопнула дверью и ушла. А потом спохватилась, что забыла забрать те самые ключи, и вернулась. Вошла, но Василия нигде не увидела. Поняла, что дверь в ванную закрыта изнутри, взломала и нашла его повешенным. Никого не позвала на помощь, закрыла квартиру и уехала к своей маме. Медики пришли к выводу, что, если бы его сразу сняли и оказали помощь, он мог бы жить. По-моему, даже следствие велось по поводу того, что Тарасова ему не помогла», — привела подробности страшного случая Чувырина.
Татьяна Тарасова (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Пережив все эти обстоятельства, Тарасова два года спустя едет к гадалке, узнать, будет ли в конце концов счастлива.
«Мы поехали гадать. И бабушка в беленьком платочке сказала мне: «Смотри, дай ручку. Ты скоро встретишь человека. Выходи замуж за него сразу. Не смотри, что он ниже тебя ростом». Мы поехали от этой бабушки, и вскоре я встретила Вову. Он повез меня в аэропорт. И уже через неделю мы сыграли свадьбу. Мне хватило недели понять, что это мой человек», — вспоминала Тарасова.
Так, третьим мужем тренера стал пианист Владимир Крайнев, который жил музыкой и восхищался своей женой. Этот мужчина принимал активное участие в профессиональной деятельности Татьяны, сочиняя музыку для выступлений ее подопечных. Брак оказался счастливым и продлился 33 года. В 2011 году он умер от аневризмы лёгочной артерии, а Тарасова тяжело переживала эту трагедию.
За два года до этого от рака почек умерла старшая сестра женщины Галина, потом мама.
Не познала радость материнства
Татьяна Тарасова так и не стала матерью и приняла это как факт.
«Что жалеть о том, чего нет. У меня много забот, помогаю людям, которые встретились на пути. Люблю внуков сестры Гали, все время на катке с детьми. Так получилось», — говорила она в программе «Судьба человека».
Тем не менее она не скрывает, что в одно время думала родить детей от третьего мужа, но не сложилось. Также она призналась, что, видя детей своих подруг, даже радуется, что их у нее нет.
Как живет Татьяна Тарасова сейчас
На сегодняшний день Татьяне Тарасовой уже 78 лет. У нее имеются проблемы со здоровьем. В 2013 году она перенесла сложную операцию на позвоночнике, после чего прошла длительную реабилитацию, но боли ее мучают по сей день.
Татьяна Тарасова (Фото/РИА Новости/Алексей Даничев)
В 2021 году она несколько раз оказывалась в больнице, в том числе из-за сильных головных болей. А осенью 2023 года тренер появилась на съёмках «Ледникового периода» в инвалидном кресле. Позже она призналась, что мечтает вновь ходить. Она также испытывает проблемы с дыханием, но утверждает, что чувствует себя хорошо.