Артисты Мособлдрамы провели гастроли в прифронтовых локациях
Московский областной театр драмы и комедии провёл гастрольный тур в Восточном военном округе с 19 по 24 ноября. Артисты побывали в четырёх прифронтовых локациях и впервые с начала специальной военной операции выступили в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Для военнослужащих подготовили спектакль по пьесе Антона Чехова «Медведь».
«Постановку показывали с настоящими театральными декорациями. После каждого спектакля заслуженная артистка Московской области Марианна Обухова читала стихотворение Михаила Романенко-Кушковского «Не устану верить», — говорится в сообщении.Директор театра Пётр Кравченко рассказал, что коллектив стремился привезти бойцам не просто сценическое выступление, а полноценную встречу с театром.
«Организация поездки была связана с заметными рисками. Но в благодарность мы увидели счастливые одухотворенные лица наших ребят, которые каждый день рискуют своими жизнями на фронте. Для многих бойцов это оказался первый опыт общения с театром вживую, «глаза в глаза», — сказал Кравченко.В театре считают такие поездки важной частью своей работы. Коллектив намерен привозить искусство туда, где оно может поддержать людей и подарить им возможность хотя бы на время отвлечься от повседневных испытаний. Кравченко отметил, что артисты воспринимают гастроли как особую миссию.
За поддержку военнослужащих театральная команда получила флаг 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Каждому сотруднику вручили благодарность от имени командования. Петра Кравченко отдельно отметили за организацию спектаклей для бойцов, выполняющих боевые задачи. Участникам фронтовой театральной бригады также передали грамоты. В них подчеркнули профессионализм коллектива, самоотверженность и вклад в поддержку боевого духа.
В обращении командования говорится, что выступления артистов приносят военнослужащим душевное тепло, помогают укреплять веру в победу и вдохновляют на служение Отечеству.
В гастрольную группу вошли директор театра Пётр Кравченко, Марианна Обухова, артисты Олег Мошкаркин и Данил Музипов, помощник режиссёра Виктория Радунцева, администратор Ольга Гриценко, осветитель Павел Челединов и звукорежиссёр Роман Науменков.
Поездка состоялась при поддержке министерства обороны России.