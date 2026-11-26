26 ноября 2026, 18:16

Фото: Московский областной театра драмы и комедии

Московский областной театр драмы и комедии провёл гастрольный тур в Восточном военном округе с 19 по 24 ноября. Артисты побывали в четырёх прифронтовых локациях и впервые с начала специальной военной операции выступили в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.





Для военнослужащих подготовили спектакль по пьесе Антона Чехова «Медведь». Фото: Московский областной театра драмы и комедии

«Постановку показывали с настоящими театральными декорациями. После каждого спектакля заслуженная артистка Московской области Марианна Обухова читала стихотворение Михаила Романенко-Кушковского «Не устану верить», — говорится в сообщении.

«Организация поездки была связана с заметными рисками. Но в благодарность мы увидели счастливые одухотворенные лица наших ребят, которые каждый день рискуют своими жизнями на фронте. Для многих бойцов это оказался первый опыт общения с театром вживую, «глаза в глаза», — сказал Кравченко.

Фото: Московский областной театра драмы и комедии

Фото: Московский областной театра драмы и комедии