26 ноября 2026, 17:50

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Серпуховском историко-художественном музее 11 декабря начинает работу выставка «Манифест живописности. Владимир Клавихо-Телепнев и Николай Андреев». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Экспозиция объединяет работы современного московского фотохудожника Владимира Клавихо-Телепнева (1962) и классика пикториальной фотографии, серпуховича Николая Андреева (1882-1947).



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



«Для этого проекта известный фотохудожник Владимир Клавихо-Телепнев впервые переосмыслил работы выдающегося русского фотографа Николая Андреева из коллекции Серпуховского историко-художественного музея в своём авторском прочтении техники эгломизе. В 1929 году музей стал местом первой персональной выставки уже признанного на тот момент мастера фотографии Андреева. Спустя почти век здесь можно будет по-новому открыть для себя творческий мир этого всемирно известного пикториалиста. Современная авторская переработка Клавихо-Телепнева даёт зрителю возможность физически ощутить фактуру эпохи, разглядеть детали и мягкую светотень в работах Андреева. Такие проекты позволяют, с одной стороны, увидеть развитие фотографического искусства, а с другой – подчеркнуть непрерывность живописной традиции в русской фотографии», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«С особым трепетом и профессиональным вниманием в нашем музее относятся к проектам, посвящённым фотографическому искусству, поскольку это важная часть культурного наследия Серпухова. Вдвойне ценно, что новый выставочный проект позволяет нам обратиться и к творческому наследию выдающегося пикториалиста, нашего земляка Николая Андреева, и одного из интереснейших современных фотохудожников Владимира Клавихо-Телепнева», – отметила директор Серпуховского историко-художественного музея, искусствовед Жанна Новак.