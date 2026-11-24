Библиотеки и музеи Подмосковья приняли участников акции «Географический диктант»
Подмосковные библиотеки и музеи приняли участие во Всероссийской акции «Географический диктант». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Акция прошла в 19 библиотеках региона, а также в ступинской картинной галерее «Ника» и в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль».
В «Географическом диктанте» в библиотеке имени В.В. Розанова Сергиева Посада приняли участие учащиеся школ, студенты, члены общественных молодёжных организаций и все, кто интересуется географией.
Центральная детская библиотека имени Б. Васильева в Солнечногорске стала площадкой акции уже в седьмой раз. Доброй традицией было приветствие космонавтов с МКС, записанное специально к акции. Перед участниками также выступил почётный гость и давний друг библиотеки – солнечногорский поэт и писатель Вячеслав Барзенков.
«В Дубне акция состоялась в библиотеке Левобережья, где устроили «Дубненский кинокалейдоскоп» для старшего поколения и «Дубнариум» для юных географов. Участники программ смотрели отрывки из художественных фильмов, где были сняты локации Дубны, и определяли их. А маленькие читатели участвовали в познавательной краеведческой игре, разработанной Государственным университетом «Дубна», – рассказали в министерстве.
Подмосковные музеи тоже присоединились к акции. Так, в ступинской галерее «Ника» проверить свои знания собрались 25 человек. Выступление гидролога, сотрудника Гидрометцентра России Павла Гранича вдохновило участников на дальнейшее изучение географии родного края. С приветствием выступила руководитель кружка «Весёлые странники» в экологическом центре «Островок», путешественница со стажем Татьяна Мармулева.
В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» участникам предложили 30 вопросов о географических и климатических особенностях России, истории географических открытий.
Акция проводилась уже более 10 лет. Она объединяет тех, кто хочет проверить свои знания и узнать новые факты по географии. В масштабном просветительском проекте участвуют люди разных возрастов и профессий, увлечённые географией и стремящиеся больше узнать о нашей стране. С 2015 года в акции приняли участие более пяти миллионов человек из 140 стран.
В этом году диктант проходил при поддержке Фонда президентских грантов. Узнать свои результаты участники смогут с 21 декабря на сайте.