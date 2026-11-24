24 ноября 2026, 21:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подмосковные библиотеки и музеи приняли участие во Всероссийской акции «Географический диктант». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Акция прошла в 19 библиотеках региона, а также в ступинской картинной галерее «Ника» и в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль».



В «Географическом диктанте» в библиотеке имени В.В. Розанова Сергиева Посада приняли участие учащиеся школ, студенты, члены общественных молодёжных организаций и все, кто интересуется географией.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Центральная детская библиотека имени Б. Васильева в Солнечногорске стала площадкой акции уже в седьмой раз. Доброй традицией было приветствие космонавтов с МКС, записанное специально к акции. Перед участниками также выступил почётный гость и давний друг библиотеки – солнечногорский поэт и писатель Вячеслав Барзенков.

«В Дубне акция состоялась в библиотеке Левобережья, где устроили «Дубненский кинокалейдоскоп» для старшего поколения и «Дубнариум» для юных географов. Участники программ смотрели отрывки из художественных фильмов, где были сняты локации Дубны, и определяли их. А маленькие читатели участвовали в познавательной краеведческой игре, разработанной Государственным университетом «Дубна», – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО