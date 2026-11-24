В Подмосковье наградили победителей регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
В Доме правительства Московской области прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.
Награды вручили авторам лучших социальных и добровольческих инициатив Подмосковья.
«Премия #МЫВМЕСТЕ объединяет людей, для которых помощь другим – не разовая акция, а образ жизни и искренний зов сердца. Каждый из победителей регионального этапа создал проект, меняющий жизнь вокруг к лучшему: поддерживает ветеранов, бойцов спецоперации и их семьи, проводит полезные мастер-классы, развивает наставничество, сохраняет культурное наследие, защищает природу. Благодарю всех участников за неравнодушие и колоссальный труд, а финалистам последнего этапа желаю удачи. Весь регион болеет за вас», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В этом году на конкурс от Подмосковья поступило более 1000 заявок. А за всё время существования премии жители региона направили свыше 5500 социальных проектов.
Победителем в номинации «Волонтёр года» стала Ольга Селиверстова. С 2018-го, после того как её сын победил онкологическое заболевание, она помогает пациентам Московского областного онкологического диспансера. Ольга проводит творческие мастер-классы для детей, организует «Дни красоты» для мам, собирает «Коробки храбрости», проводит встречи по профилактике эмоционального выгорания среди волонтёров.
«Мой путь в добровольчестве начался с глубокой личной истории и благодарности врачам и людям, которые были рядом в трудный момент. Когда ты видишь улыбку ребёнка в больничной палате или глаза мамы, которая впервые за долгое время смогла перевести дух, понимаешь, что всё не зря. Эта награда – общая для всей нашей команды добровольцев, которые каждый день дарят пациентам тепло и веру в выздоровление», – поделилась Ольга.
Особое внимание организаторы премии уделили проектам поддержки участников СВО и их близких. Первое место в номинации «Герои нашего времени» занял благотворительный фонд «Одна Любовь» из Орехово-Зуево. С 2020 года фонд помогает семьям, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, а в рамках проекта «Жизнь в движении» организует регулярные занятия по адаптивному боксу, голболу, шоудауну и бегу для ветеранов СВО с тяжёлыми ранениями и потерей зрения. Участниками инклюзивных программ стали 116 ветеранов со всей России.
Второе место в номинации «Герои нашего времени» присуждено руководителю регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» в Балашихе Елене Жаровой с проектом «Команда Добра». Сообщество объединило более 2000 жителей округа. Добровольцы изготовили и передали на передовую свыше 10 000 маскировочных сетей, а общий объём отправленной гуманитарной помощи превысил 695 тонн.
Тройку лидеров этой номинации замкнула «Лига молодых матерей Подмосковья» из Ступина с проектом «Семейный оберег». 60 дипломированных психологов-волонтёров провели более 4385 часов бесплатных консультаций для семей с детьми, родственников военных и переселенцев, помогая людям справиться с кризисными состояниями.
В номинации «Муниципальные образования» награды получили округа, выстроившие эффективную инфраструктуру поддержки добровольчества. Первое место занял городской округ Люберцы, второе – Богородский городской округ, третье — Рузский муниципальный округ.
Имена лауреатов шестого сезона премии объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдёт 2-5 декабря.