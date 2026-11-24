Медведи в лесах Подмосковья начали готовиться к зиме
С наступлением устойчивых холодов специалисты фиксируют снижение активности бурых медведей в лесах Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Сейчас косолапые усиленно питаются, нагуливая жир, и ищут укромные места для обустройства зимних берлог.
«Бурый медведь занесён в Красную книгу Московской области. Встретить этого осторожного хищника в дикой природе региона можно редко. Однако это не только настоящая удача для натуралиста, но повод для бдительности», – рассказали в ведомстве.Там напомнили, что из соображений безопасности нельзя приближаться к диким животным, а также оставлять после себя пищевые отходы. Это побуждает хищников выходить к людям.
В Комлесхозе добавили, что вопросы сохранения и мониторинга популяции бурого медведя в регионе находятся в компетенции Министерства экологии и природопользования Московской области.