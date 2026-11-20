20 ноября 2026, 12:41

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выездной семинар, посвященный цифровому развитию домов культуры и библиотек, состоялся 18 ноября в Московской области. Встречу организовали для делегации работников культуры Красноярского края. В нее вошли представители краевого министерства, руководители и специалисты государственных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Первой площадкой стал Дворец культуры «Яуза» в Мытищах. Гостям провели экскурсию, познакомили с работой учреждения и рассказали о проекте «Умный ДК». Участники увидели, как организована деятельность дворца, какие программы он предлагает молодёжи и какие форматы взаимодействия с посетителями использует. Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

«В рамках программы прошло также рабочее совещание с участием первого заместителя министра культуры и туризма Московской области Олега Дядькова. Обсуждение было посвящено развитию домов культуры и библиотек в условиях цифровой трансформации. Представители двух регионов рассмотрели направления модернизации учреждений, поделились практическим опытом и обсудили возможности дальнейшего взаимодействия», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

«Реализуемые в Подмосковье цифровые проекты уже доказали свою востребованность. Сотрудничество и знакомство с успешными практиками помогут поддержать развитие культурной сферы в обоих регионах», — сказал Дядьков.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО