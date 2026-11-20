Делегация из Красноярская ознакомилась с культурными цифровыми проектами Подмосковья
Выездной семинар, посвященный цифровому развитию домов культуры и библиотек, состоялся 18 ноября в Московской области. Встречу организовали для делегации работников культуры Красноярского края. В нее вошли представители краевого министерства, руководители и специалисты государственных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Первой площадкой стал Дворец культуры «Яуза» в Мытищах. Гостям провели экскурсию, познакомили с работой учреждения и рассказали о проекте «Умный ДК». Участники увидели, как организована деятельность дворца, какие программы он предлагает молодёжи и какие форматы взаимодействия с посетителями использует.
«В рамках программы прошло также рабочее совещание с участием первого заместителя министра культуры и туризма Московской области Олега Дядькова. Обсуждение было посвящено развитию домов культуры и библиотек в условиях цифровой трансформации. Представители двух регионов рассмотрели направления модернизации учреждений, поделились практическим опытом и обсудили возможности дальнейшего взаимодействия», — говорится в сообщении.Олег Дядьков поприветствовал делегацию Красноярского края и отметил значимость профессионального обмена.
«Реализуемые в Подмосковье цифровые проекты уже доказали свою востребованность. Сотрудничество и знакомство с успешными практиками помогут поддержать развитие культурной сферы в обоих регионах», — сказал Дядьков.
Затем гости отправились в Московскую Губернскую библиотеку в Королёве. Там участникам представили проекты региональной и муниципальных библиотечных систем, а также подходы к работе с детьми и молодёжью. Особое внимание уделили цифровым форматам обслуживания читателей и организации культурно-досуговых мероприятий. С практиками библиотек Красноярский край познакомился и в Деловом и культурном центре «Костино». Посещение площадки позволило увидеть, как цифровые решения применяются не только в библиотеках, но и в учреждениях, объединяющих образовательные, культурные и досуговые направления.
Делегация Красноярского края поблагодарила организаторов за насыщенную программу и возможность познакомиться с опытом Подмосковья. По итогам встречи стороны договорились продолжить профессиональный диалог и проработать совместные инициативы в сфере цифровой культуры.