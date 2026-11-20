20 ноября 2026, 12:12

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше трёх тысяч человек участвуют в поисковом движении в Московской области. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Председатель подмосковной Думы отметил, что поисковая работа является проявлением подлинного патриотизма и связующей нитью между поколениями.





«В настоящее время в области действуют 12 поисковых объединений, которые включают 113 отрядов. Это более трёх тысяч энтузиастов, вовлечённых в поисковые работы и увековечение памяти погибших при защите Отечества», — сказал Брынцалов.