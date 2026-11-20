Воробьёв поздравил подмосковных педиатров с профессиональным праздником
Международный день педиатра отмечается 20 ноября. Подмосковных специалистов поздравил с праздником губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона отметил, что в настоящее время в Подмосковье работают свыше 2 700 педиатров, в том числе 1 600 участковых.
«За этими цифрами — люди, которые каждый день заботятся о наших детях. Дорогие наши педиатры, спасибо вам за ежедневный труд, терпение и заботу о маленьких пациентах», — написал губернатор в своих соцсетях.Он также рассказал о некоторых специалистах, которые трудятся в медучреждениях региона. В частности, Виктор Леонов из Дубны работает педиатром уже почти 50 лет. Врач прошёл путь от участкового до руководителя поликлиники. А в Подольске есть медицинская династия, общий стаж которой насчитывает свыше 135 лет, из которых 35 лет приходятся на врача детской больницы Ирину Вятчанину. Её дочь Екатерина Пономарёва продолжила семейную традицию и тоже выбрала профессию педиатра.
«Для нас важно, чтобы каждый ребенок мог вовремя получить качественную медицинскую помощь. И главная роль здесь, конечно, принадлежит врачам — их знаниям, опыту, вниманию и неравнодушию», — подчеркнул Воробьёв.Он добавил, что сегодня отмечается и Всемирный день ребёнка, и пожелал всеми детям крепкого здоровья.