В Раменском запустили модернизированный стекольный завод «Ларта Гласс»
Обновлённый завод «Ларта Гласс» по производству стекла заработал в Раменском округе. В открытии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор компании Дмитрий Литвин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Благодаря проведённой модернизации на предприятии удалось наладить выпуск особо прозрачного флоат-стекла сверхгабаритного формата — длиной 18,5 метра.
«Ещё не так давно крупноформатные стекла импортировались из Европы. Мы рады, что высокотехнологичная компания располагается в Подмосковье. Каждый новый завод, каждая новая площадка — это победа для нас. Мы заинтересованы, чтобы в регионе, в индустриальных парках появлялись современные, конкурентноспособные предприятия, которые могут реализовать себя в самых разных направлениях», — сказал Воробьёв.На модернизированной линии можно выпускать 800 тонн стекла в сутки.
«Для нас было важно не просто заменить оборудование, а выйти на новый технологический уровень, существенно расширить возможности предприятия и освоить выпуск продукции, которая раньше в России не производилась», — отметил Литвин.Для выпуска сверхгабаритного стела на предприятии построили новую стекловаренную печь, установили современное оборудование на участках подготовки сырья, формирования и охлаждения стеклянной ленты. Обновления коснулись также цехов резки и упаковки.
Группа компаний «Ларта Гласс» является одним из крупнейших производителей листового стекла, стекла с покрытием и зеркал в России и странах СНГ. Заводы расположены в Раменском округе Московской области, в Ростовской области и Рязани.