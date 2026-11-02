День народного единства отметят в 82 парках Подмосковья

День народного единства отметят в 82 парках ПодмосковьяВ 82 парках Московской области 4 ноября состоится областная программа «Россия. Родина. Единство». Посетителей ждут концерты, выставки, мастер-классы, народные гулянья и интерактивы, посвящённые традициям народов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
Концерты пройдут на 62 площадках, занятия по народным ремёслам — в 55 парках. На 21 территории организуют «Шествие дружбы», а в 34 парках участники смогут водить хороводы. В 18 местах представят выставки национальных костюмов, предметов быта и культурных традиций, а 20 площадок присоединятся к Всероссийской хоровой акции «Матушка-земля».
В Парке семейного отдыха Дубны праздничная программа начнётся с шествия, в котором примут участие творческие коллективы в национальных костюмах, волонтёры и горожане. Гости смогут присоединиться к флешмобу «Хоровод России» и исполнить песни вместе с участниками акции «Матушка-земля». На сцену выйдут ансамбль «Калинка», фольклорная группа «Вербочка» и хор «Русская песня». Для посетителей также подготовили мастер-классы по росписи матрёшек, бисероплетению и лепке из солёного теста, квест «Родина» и викторину о труде Василия Татищева «История Российская».
В Парке культуры и отдыха Жуковского гостей ждут хороводы, народные игры и концерт «Матушка-Россия». Среди активностей — квест «Богатырские забавы», шахматный турнир и мастер-классы по созданию кукол-мотанок, свечей и сувениров в русском стиле. Откроются также самоварная станция и фотозона «Настроение: Россия».
В Центральном городском парке Реутова проведут фестиваль народов России. В программе — национальные танцы, традиционные игры, богатырские состязания и занятия по росписи и изготовлению свечей из вощины. На концерте «Под флагом единой страны» прозвучат праздничные номера. Посетители смогут оставить пожелание на «Дереве Единства», посмотреть выставку «Народ и армия едины» и принять участие в вокальном флешмобе «Песня, объединяющая сердца».
Парк Мира в Мытищах устроит ярмарку пирогов «Русская печка» с угощениями по традиционным рецептам. Для детей подготовят игровую площадку «Игры от Кулибина», а для всей семьи — концерт «Моя Россия», викторину «Россия праздничная» и квест «Путешествие по России».
В Одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной откроется фотовыставка «В единстве народов — сила России». Здесь можно будет узнать также о кожевенном ремесле, сделать оберег или сувенир и написать письмо военнослужащим. Запланированы выставка «Свидетельства мужества», занятия по тактической медицине и плетению браслетов из паракорда. Завершит программу концерт «Россия — это мы» с участием коллективов Захаровского дома культуры и «Весёлой кадрили».