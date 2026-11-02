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В сквере в Дзержинском провели экологическую акцию

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Акцию по посадке деревьев провели в сквере имени Б. К. Громцева в городе Дзержинский округа Люберцы в субботу, 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Мероприятие состоялось в рамках проекта «Миллион деревьев» благотворительного фонда «ФЭДС» при участии правительства Московской области и региональной Общественной палаты.

«Участие в акции приняли общественники, добровольцы и неравнодушные местные жители», — говорится в сообщении.
Почётными гостями стали представители Сбера — управляющий Восточным головным отделением, сотрудники Дирекции по ESG и корпоративные волонтёры.

Акция «Миллион деревьев» реализуется в русле национального проекта «Экологическое благополучие».
Лев Каштанов

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