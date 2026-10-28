Фестиваль «Играй, гармонь!» соберёт в Котельниках 580 исполнителей
Пятый открытый областной фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках!» состоится 4 ноября доме культуры «Белая Дача». Участие в мероприятии примут 580 артистов из Москвы и разных уголков Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Гостей ждут выступления народных музыкантов и певцов, тематические выставки, фотозона и угощения национальной кухни.
«Юбилейное событие объединило участников из 19 муниципалитетов Московской области и столицы. Организаторы получили 61 заявку. В конкурсной программе заявлены сольные исполнители и коллективы народной песни, гармонисты, а также ансамбли народных инструментов», — говорится в сообщении.Музыкальная часть продолжится и вне сцены: во время перерыва артисты соберутся в фойе на традиционный флешмоб. Там прозвучат любимые композиции, которые не вошли в официальные конкурсные выступления.
В программу входит не только концерт. С утра посетителям предложат блюда народов России. В фотозоне «Русская изба» можно будет сделать тематические снимки. Кроме того, в ДК устроят выставку исторических костюмов конца XIX — начала XX века. Наряды предоставит фольклорный ансамбль «Русская песня». Ещё одна экспозиция познакомит с редкими народными музыкальными инструментами из коллекции музея Детской школы искусств имени В. К. Андреева.
В арт-галерее откроется выставка «Образы вечности». Её представит Люберецкое отделение Союза художников Подмосковья. Так на фестивале соединятся музыкальные традиции, народный быт и изобразительное искусство.
Выступления конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри. Его возглавит теле- и радиоведущая, журналист и исполнительница песен Элеонора Филина. В состав комиссии также вошли заслуженная артистка России и главный хормейстер Академического хора русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра Елена Кутузова, заслуженный артист России, солист ансамбля «Русский тембр» Московской областной филармонии Павел Зайцев, заслуженный артист Московской области, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Алексей Сысоев и доцент кафедры народно-певческого искусства Московского государственного института культуры Галина Красовская.
Фестиваль начнётся в 10:00. Вход для зрителей свободный, возрастное ограничение — 6+. Адрес площадки: Московская область, Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №3.