Фестиваль «Играй, гармонь!» соберёт в Котельниках 580 исполнителей

28 октября 2026, 13:25

Фото: организаторы V открытого областного фестиваля-конкурса «Играй, гармонь, в Котельниках!»

Пятый открытый областной фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках!» состоится 4 ноября доме культуры «Белая Дача». Участие в мероприятии примут 580 артистов из Москвы и разных уголков Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.





Гостей ждут выступления народных музыкантов и певцов, тематические выставки, фотозона и угощения национальной кухни. Фото: организаторы V открытого областного фестиваля-конкурса «Играй, гармонь, в Котельниках!»

«Юбилейное событие объединило участников из 19 муниципалитетов Московской области и столицы. Организаторы получили 61 заявку. В конкурсной программе заявлены сольные исполнители и коллективы народной песни, гармонисты, а также ансамбли народных инструментов», — говорится в сообщении.

Фото: организаторы V открытого областного фестиваля-конкурса «Играй, гармонь, в Котельниках!»

Фото: организаторы V открытого областного фестиваля-конкурса «Играй, гармонь, в Котельниках!»