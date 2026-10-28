В Подмосковье врачи спасли глаз мужчине с металлическим осколком в радужке

28 октября 2026, 13:08

оригинал Фото: Istock/Vladislav Stepanov

Врачи Раменской больницы спасли глаз мужчине с металлическим осколком в радужке. Подробности приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.





Больной случайно повредил левый глаз во время работы с инструментом по металлу: почувствовал, как что-то отскочило в зрительный орган, и сразу же вызвал скорую. Обследование показало, что глубоко в радужке застрял металлический осколок размером 2x1 мм.



Пациенту требовалась сложная микрохирургическая операция. Заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец рассказал, что врачи стремились не просто спасти глаз, а сохранить высокую остроту зрения.

«Мы сделали микропрокол всего в полтора миллиметра. Специальным инструментом аккуратно «раскачали» осколок и извлекли его, не делая больших разрезов. Важно, что мы не стали накладывать швы на роговицу в области ранения. Это могло привести к снижению зрения из-за развития астигматизма. Поэтому на глаз была установлена специальная лечебная контактная линза, которая обладала бандажными свойствами», — отметил Швец.