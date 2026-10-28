Жители Подмосковья могут получить гранты Президентского фонда культурных инициатив

28 октября 2026, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании на новый грантовый конкурс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





К участию приглашаются представители Подмосковья. Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели.

«Конкурс предусматривает 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код» и «Место силы». Участник должен указать в заявке, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует его проект», – рассказали в министерстве.