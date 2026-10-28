Ремонт школы-интерната для детей с ОВЗ в Королёве завершат в 2027 году

28 октября 2026, 12:59

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенную на улице Горького в микрорайоне Первомайский округа Королёв, капитально ремонтируют. Завершить работы должны к 1 сентября будущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московкой области.





В здании общей площадью около двух тысяч квадратных метров обновят кровлю и фасад, заменят отопление, водопровод, канализацию, сантехнику, мебель и оборудование, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, проведут отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию.





«Сейчас на объекте на 50% выполнили демонтажные работы и приступили к ремонту кровли», — говорится в сообщении.