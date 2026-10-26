Фестиваль «Князевские встречи» собрал в Дмитрове более 900 танцоров
Областной открытый фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи» прошёл в Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове в субботу, 24 октября. На сцену вышли свыше 900 исполнителей из Московской и Тверской областей в возрасте от девяти до 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуризма Московской области.
Для участников конкурс стал возможностью представить танцевальные постановки, а для зрителей — увидеть разнообразие народной хореографии.
«Программа включала четыре направления: сценический русский народный танец, танцы народов мира, стилизованный русский народный танец и сюжетные постановки. Работы конкурсантов оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли хореограф Евгений Кузнецов, заслуженный работник культуры России Юрий Деревягин и доцент кафедры народно-сценического танца МГУТУ имени К. Г. Разумовского Кристина Фатхудинова», — говорится в сообщении.Главную награду фестиваля — Гран-при — получил коллектив «Девчата» из Орехово-Зуевского округа. Жюри отметило его выступление «Выхожу и начинаю». В номинации сценического русского народного танца лауреатами первой степени в своих возрастных категориях стали ансамбли «Карусель» из Люберец, «Веселинка» из Балашихи и старшая группа коллектива «Филиграни» из Наро-Фоминского округа.
Первые места в направлении «Танцы народов мира» присудили коллективам «Сюрприз» из Дмитровского округа, «Сувенир» из Орехово-Зуевского округа и «Радость» из Наро-Фоминского округа. В категории стилизованного русского народного танца высшие награды получили «Фантазия» из Богородского округа и «Велия» из Твери.
Помимо основных дипломов, жюри вручило специальные призы. Ансамбль «Сувенир» наградили за выразительное образное решение постановки «Монгольский танец». Коллектив «Сюрприз» получил отметку за профессионализм, исполнительскую культуру и мастерство педагогов. Награду за оригинальность и творческий подход присудили ансамблю народного танца «Россияночка» за композицию «Камаринские выкамыры».
Фестиваль проводится в областном статусе в восьмой раз и носит имя Александра Степановича Князева. Хореограф посвятил творческой работе более полувека и воспитал не одно поколение танцоров. «Князевские встречи» продолжают эту традицию: объединяют исполнителей из разных городов и дают коллективам возможность показать своё мастерство.