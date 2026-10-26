Фестиваль «Князевские встречи» собрал в Дмитрове более 900 танцоров

26 октября 2026, 17:43

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Областной открытый фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи» прошёл в Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове в субботу, 24 октября. На сцену вышли свыше 900 исполнителей из Московской и Тверской областей в возрасте от девяти до 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуризма Московской области.





Для участников конкурс стал возможностью представить танцевальные постановки, а для зрителей — увидеть разнообразие народной хореографии.





«Программа включала четыре направления: сценический русский народный танец, танцы народов мира, стилизованный русский народный танец и сюжетные постановки. Работы конкурсантов оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли хореограф Евгений Кузнецов, заслуженный работник культуры России Юрий Деревягин и доцент кафедры народно-сценического танца МГУТУ имени К. Г. Разумовского Кристина Фатхудинова», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО