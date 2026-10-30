Галерея «Дом Озерова» в Коломне откроет выставки для бесплатного посещения
Коломенская картинная галерея «Дом Озерова» примет участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдёт 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Для жителей и гостей города подготовили программу, посвящённую творчеству и культурному разнообразию России. Все выставки, представленные в галерее, посетители смогут осмотреть бесплатно.
В первом корпусе будет работать экспозиция «Дары московских художников». Здесь собраны произведения, которые музею передали столичные живописцы, графики и скульпторы. Выставка знакомит с современным российским искусством сразу в нескольких жанрах: гости увидят живопись, графику и скульптуру.
Во втором корпусе можно будет посетить постоянные экспозиции «Здесь русский дух» и «Прогулка по Коломне», а также выставку, посвящённую архитектору Фёдору Шехтелю, и фотовыставку к столетию Коломенского народного театра.
Экспозиция «Здесь русский дух» объединяет работы разных мастеров, связанные общей темой — отечественной историей и фольклором. В неё вошли восемь картин из «Былинного цикла» художника Константина Васильева и около 40 деревянных скульптур Альберта Леонардова — самобытного мастера-самоучки. Посетители также увидят панораму сражения русской и французской армий в 1812 году, созданную Александром Тычининым, и работы представителей коломенской художественной династии Букакиных — Ивана и Алексея.
На выставке «Прогулка по Коломне» представлено более 60 произведений, созданных участниками всероссийских пленэров. Такие творческие встречи проходят в городе с 2011 года и посвящены памяти Михаила Абакумова — Народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств и почётного гражданина Коломны.
Отдельная экспозиция расскажет о творческом пути Фёдора Шехтеля. Её основу составляют копии архитектурных проектов и эскизов мастера. По ним можно проследить, как архитектор обращался к различным направлениям и эпохам: неоготике, русскому и византийскому стилям, восточным мотивам, античности, неоклассике и модерну.
В программу «Ночи искусств» также включили обзорную экскурсию по действующим выставкам и лекцию «Лики многонациональной России: образы народов нашей страны в отечественном изобразительном искусстве». Участникам расскажут о культурном своеобразии страны и о том, как оно отражалось в произведениях художников. Для посещения экскурсии и лекции необходимо заранее записаться.
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