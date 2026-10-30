Галерея «Дом Озерова» в Коломне откроет выставки для бесплатного посещения

30 октября 2026, 18:48

Фото: Коломенская картинная галерея «Дом Озерова»

Коломенская картинная галерея «Дом Озерова» примет участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдёт 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.