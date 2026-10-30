Бой гуманоидов станет кульминацией битвы роботов
31 октября пройдёт главный день IV Международного чемпионата по битве роботов. С 9:30 до 21:00 болельщиков ждут три шоу-блока, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Полуфинальные и финальные поединки состоятся в двух весовых категориях: до 110 килограммов и среди мини-роботов до полутора килограммов.
«Кульминацией турнира станет показательный бой роботов-гуманоидов. В финальном этапе примут участие 32 лучшие команды, отобранные из 144 коллективов 10 стран – России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили, Эквадора и Туниса. В борьбе за звание сильнейших участники продемонстрируют инженерное мастерство, стратегическое мышление и командную работу. Завершит чемпионат торжественная церемония награждения победителей четвёртого сезона», – рассказали в ведомстве.Там отметили, что турнир объединяет профессионалов и энтузиастов со всего мира. Он способствует формированию международного сообщества в сфере робототехники.
Следить за событиями турнира можно в режиме онлайн по ссылке.