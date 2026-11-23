23 ноября 2026, 17:32

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Финал фестиваля «Голоса сердец» прошёл в концертном зале Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева в Пушкинском городском округе в воскресенье, 22 ноября. На сцене выступили победители, а лауреатам и участникам вручили награды. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Фестиваль объединяет людей с ограниченными возможностями, которые хотят делиться своим творчеством.





«В этом году к проекту присоединились 260 человек из 38 подмосковных округов. Конкурсанты представляли номера и работы в шести направлениях: инструментальное и вокальное исполнительство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, художественное слово и хореография», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО