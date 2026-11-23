«Голоса сердец»: в Подмосковье наградили участников творческого фестиваля
Финал фестиваля «Голоса сердец» прошёл в концертном зале Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева в Пушкинском городском округе в воскресенье, 22 ноября. На сцене выступили победители, а лауреатам и участникам вручили награды. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Фестиваль объединяет людей с ограниченными возможностями, которые хотят делиться своим творчеством.
«В этом году к проекту присоединились 260 человек из 38 подмосковных округов. Конкурсанты представляли номера и работы в шести направлениях: инструментальное и вокальное исполнительство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, художественное слово и хореография», — говорится в сообщении.Для участников, выступающих с вокальными и инструментальными номерами, организовали занятия с профессиональными музыкантами. Мастер-классы прошли в учебных аудиториях колледжа. С конкурсантами работали профессор, заведующая кафедрой инструментального исполнительства Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) Юлия Антонова и доцент кафедры «Оперное пение» Олеся Гринько. Праздничная программа не ограничивалась конкурсом и концертными номерами. В фойе колледжа подготовили игровые и интерактивные площадки. Гости могли принять участие в творческих занятиях: они делали слаймы, расписывали ёлочные шары и рисовали. Кроме того, для гостей выступил фокусник-иллюзионист.
Главными событиями дня стали гала-концерт и церемония награждения. Свои номера на сцене исполнили лауреаты фестиваля, а каждый номинант получил награду и памятный подарок. Выступления встречали аплодисментами.
Музыкальный подарок подготовили артисты Московской областной филармонии. Они показали спектакль «Та самая Мэри Поппинс», включив в программу знакомые зрителям песни — «Леди Совершенство», «Ветер перемен» и другие композиции.
Фестиваль «Голоса сердец» прошёл при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Организатором выступил региональный центр «Камертон», который занимается выявлением и развитием способностей у детей и молодёжи в сфере музыкального искусства.