Девятиклассница из Подмосковья провела литературный квиз на (НЕ)детском форуме
Ученица девятого класса одной из подмосковных школ Кая Арлекино приняла участие в четвёртом (НЕ)детском форуме, который провёл 21-22 ноября в Санкт-Петербурге фонд «Живая классика».
В работе форума приняли участие представители 40 российских регионов — юные чтецы, их наставники, педагоги, блогеры, писатели, актёры и журналисты.
«Кая подготовила и провела литературный квиз «Научная фантастика». Школьница продемонстрировала эрудицию, находчивость и глубокое знание культовых произведений советских фантастов», — говорится в сообщении.В программу форума вошли мастер-классы, практикумы и лекции от экспертов, представителей культурных институций, креативных индустрий и звёздных гостей, литературные игры-викторины и стратегическая сессия для амбассадоров от кураторов и наставников «Живой классики».