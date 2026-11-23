23 ноября 2026, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

12 производителей продуктов питания и поставщиков для пищевой промышленности Московской области приняли участие в Международной специализированной выставке-ярмарке PRODEXPO-2026 в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.





Участие региональных компаний было организовано при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.



В числе участников были «АГРОЛЕКС» из Балашихи, выпускающее айсинг для рисования, глазурь, сахар и мастику; «Объединённая масложировая компания» и «Инсвит» из Химок; кондитерский производитель «Свит экспорт» из Лобни; «Маслоторг» из Люберец; фермерское хозяйство Н. Б. Фёдоровой из Котельников; производитель чая и кофе «Высшая лига» из Химок и многие другие.

«Стенд Московской области посетил торговый представитель России в Белорусии Юрий Золотарёв. Торговое представительство содействует российским компаниям в презентации продукции, участии в профильных закупках, поиске возможностей для включения в цепочки поставок», – рассказали в ведомстве.