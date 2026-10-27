«Горки Ленинские» представили программу Всероссийской акции «Ночь искусств»

27 октября 2026, 22:37

оригинал Фото: музей-заповедник «Горки Ленинские»

Музей-заповедник «Горки Ленинские» 4 ноября присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В программу войдут создание авторских изразцов, огромной карты России в технике коллажа, знакомство с шедеврами неорусского стиля, роспись в технике народных промыслов, соревнование по языкознанию, кинопоказ и уроки советской школы.

«В год культурного наследия народов России «Ночь искусств» проходит под девизом «В единстве культур – сила народа». Но сила народа рождается не в словах, а в том, как мы чувствуем и понимаем друг друга – через искренность, творчество и тепло. Искусство объединяет там, где порой не хватает слов. «Ночь искусств» – время, когда каждый может прикоснуться к прекрасному, почувствовать себя частью большого культурного единства», – сказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Фото: музей-заповедник «Горки Ленинские»

Фото: музей-заповедник «Горки Ленинские»

Фото: музей-заповедник «Горки Ленинские»