«Горки Ленинские» представили программу Всероссийской акции «Ночь искусств»
Музей-заповедник «Горки Ленинские» 4 ноября присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В программу войдут создание авторских изразцов, огромной карты России в технике коллажа, знакомство с шедеврами неорусского стиля, роспись в технике народных промыслов, соревнование по языкознанию, кинопоказ и уроки советской школы.
«В год культурного наследия народов России «Ночь искусств» проходит под девизом «В единстве культур – сила народа». Но сила народа рождается не в словах, а в том, как мы чувствуем и понимаем друг друга – через искренность, творчество и тепло. Искусство объединяет там, где порой не хватает слов. «Ночь искусств» – время, когда каждый может прикоснуться к прекрасному, почувствовать себя частью большого культурного единства», – сказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
В этот день состоится премьера двух музейных интерактивных программ. Первая носит название «Краски родной страны». На ней представят картины о единстве народов и красоте родной земли.
Новая программа «Фактурный код» посвящена неорусскому стилю. Гости не только узнают о разных художественных стилях, но и смогут создать собственную работу: пейзаж на спиле дерева, произведение в технике печатной графики.
Мастер-класс «В ритме русского узора» в Детском центре «Лампа» познакомит участников с особенностями стилей народных художественных промыслов. Гости распишут сувенирный магнит, научатся отличать владимирскую роспись от хохломской, а донские казачьи промыслы – от вологодских.
В музее крестьянского быта состоится музейная программа «Кладезь премудрости», посвящённая русскому языку. Пройдут языковые старты и соревнование фразеологизмов.
Экскурсия по выставке «Новый человек» поможет проследить эволюцию развития новой системы образования в первые годы в Советской России, познакомит с идеями Крупской и Луначарского.
Любителей исторического кино ждёт в киноконцертном зале Научно-культурного центра «Музей В.И. Ленина» фильм 1939 года «Минин и Пожарский».
«Ночь искусств» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдёт с 11 до 20 часов. Вход на все мероприятия, кроме музейной программы «Фактурный код», бесплатный по предварительной регистрации.