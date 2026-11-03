Концерты фестиваля «Формула гармонии» в Дубне посетили более 5000 зрителей

03 ноября 2026, 16:23

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

VI сезон фестиваля «Формула гармонии» проходил в Дубне с 28 октября по 2 ноября. Его концерты собрали более пяти тысяч зрителей. Послушать музыку приезжали жители наукограда, Москвы и Подмосковья, а также других регионов России. О результатах проекта сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.





Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО Финальным событием стала музыкально-литературная постановка «Воскресение Генделя». Она познакомила публику с непростым этапом жизни композитора. Его образ воплотил народный артист России Виктор Вержбицкий.

Виктор Вержюицкий (фото: пресс-служба Минкульттуризма МО) Сольную партию исполнил баритон Игорь Подоплелов — приглашённый солист Михайловского и Большого театров. Музыкальную основу программы составили Третья оркестровая сюита Иоганна Себастьяна Баха и отдельные части генделевской оратории «Мессия». Завершили вечер хор «Аллилуйя» и баховский хорал «Иисус, моя радость».

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО За дни фестиваля перед зрителями выступили 99 музыкантов: артисты оркестра и хора, солисты и чтецы. Среди участников были пианист Николай Луганский, трубач Вадим Эйленкриг, главный дирижёр Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Арсентий Ткаченко, пианист Филипп Копачевский и актёр театра «Модерн» Юрий Анпилогов. В дневной программе к оркестру присоединились трое учеников Дубненской детской школы искусств. Один из концертов организовали бесплатно — для учащихся и преподавателей музыкальных школ.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО Фестиваль включал не только выступления на сцене. Шесть солистов оркестра «Виртуозы Москвы» провели занятия по скрипке, альту и фортепиано. В мастер-классах участвовали 19 юных музыкантов из Дубны, Кимр и Талдомского округа.



Инициатор проекта и директор Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Никита Лебедев отметил, что фестиваль позволил собрать в небольшом зале выдающихся исполнителей.





«Фестивальная программа привнесла очень много ярких красок в будни жителей города, учёных. Как мы знаем, здесь работают люди из множества стран, здесь находится международный институт. Мир людей — единый, он стремится к высокому, к красивому, к гармонии. Я думаю, что здесь у нас получилось создать эту формулу гармонии», — сказал Лебедев.