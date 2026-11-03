Один на 10 миллионов: в Детском центре спасли ребёнка с редчайшим синдромом
Врачи Детского научно-клинического центра Л.М. Рошаля спасли жизнь мальчика с редчайшим синдромом. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В реанимацию экстренно доставили ребёнка с приступами судорог, тошнотой и высокой температурой. Все эти симптомы не поддавались лечению антибиотиками. Ранее маленькому пациенту диагностировали детский церебральный паралич и эпилепсию.
Результаты МРТ показали сильный отёк левого полушария мозга, смещение его структур и воспаление мозговых оболочек. При этом анализы крови, спинномозговой жидкости и дополнительные исследования не выявили признаков инфекции или сбоя в работе иммунной системы. Врачи заподозрили редкое заболевание, сопровождающееся судорогами с одной стороны тела.
«Симптомы соответствовали редчайшему синдрому HHE – «гемиконвульсии-гемиплегия-эпилепсия». При таком состоянии на фоне высокой температуры возникают судороги на одной половине тела, после которых развивается слабость в конечностях, а позже может сформироваться тяжёлая форма эпилепсии. Без своевременного лечения отёк мозга мог привести к необратимым повреждениям и даже угрожать жизни. Главной задачей было остановить приступы и предотвратить повреждение мозга. По мировым данным, такой синдром встречается у одного-двух детей на 10 миллионов в год», – рассказала заведующая отделением неврологии Полина Жмылёва.Она добавила, что в реанимации мальчику назначили искусственную вентиляцию лёгких, препараты для остановки судорог и уменьшения отёка, противовирусные и антибактериальные лекарства. После стабилизации состояния ребёнок продолжил лечение в неврологическом отделении.
Через 10 дней контрольная МРТ показала положительную динамику: отёк уменьшился, повреждённые участки мозга начали восстанавливаться, а воспаление оболочек стало менее выраженным.
Сейчас ребёнок уже дома. Он снова может сидеть, проявляет интерес к происходящему, общается с окружающими, а правые рука и нога обрели подвижность.