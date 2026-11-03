Один на 10 миллионов: в Детском центре спасли ребёнка с редчайшим синдромом

03 ноября 2026, 16:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского научно-клинического центра Л.М. Рошаля спасли жизнь мальчика с редчайшим синдромом. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В реанимацию экстренно доставили ребёнка с приступами судорог, тошнотой и высокой температурой. Все эти симптомы не поддавались лечению антибиотиками. Ранее маленькому пациенту диагностировали детский церебральный паралич и эпилепсию.



Результаты МРТ показали сильный отёк левого полушария мозга, смещение его структур и воспаление мозговых оболочек. При этом анализы крови, спинномозговой жидкости и дополнительные исследования не выявили признаков инфекции или сбоя в работе иммунной системы. Врачи заподозрили редкое заболевание, сопровождающееся судорогами с одной стороны тела.

«Симптомы соответствовали редчайшему синдрому HHE – «гемиконвульсии-гемиплегия-эпилепсия». При таком состоянии на фоне высокой температуры возникают судороги на одной половине тела, после которых развивается слабость в конечностях, а позже может сформироваться тяжёлая форма эпилепсии. Без своевременного лечения отёк мозга мог привести к необратимым повреждениям и даже угрожать жизни. Главной задачей было остановить приступы и предотвратить повреждение мозга. По мировым данным, такой синдром встречается у одного-двух детей на 10 миллионов в год», – рассказала заведующая отделением неврологии Полина Жмылёва.