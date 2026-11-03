День народного единства отпразднуют во всех округах Подмосковья
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, проведут 4 ноября во всех округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Гостей ждут концерты, патриотические акции, мастер-классы и многое другое.
«Например, в Орехово-Зуеве организуют флешмоб «Шествие дружбы»: молодогвардейцы и местные жители пронесут 89 флагов субъектов России, а в парке 30-летия Победы выступят творческие коллективы», — говорится в сообщении.В Ступине развернут фотовыставку, посвящённую героям СВО и проведут ярмарку мастеров, в Наро-Фоминске устроят массовый хоровод, в Богородском округе — патриотический флешмоб под гимн, а в Чехове и Серпухове — автопробеги и интерактивные игры.
Полную программу мероприятий можно найти в соцсетях муниципалитетов.