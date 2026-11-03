Вдоль региональных дорог Подмосковья построили 99 тротуаров
99 тротуаров общей протяжённостью 63 километра построили вдоль региональных дорог в 30 округах Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Новые тротуары обеспечивают комфортный и безопасный подход жителей к социально значимым объектам, остановкам общественного транспорта и жилым кварталам», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что строительство тротуаров в регионе продолжается: до конца текущего года по нацпроекту должны обустроить 124 пешеходные дорожки вдоль проезжей части общей протяжённостью 82 километра.